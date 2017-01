Cette salade originale se prépare en un rien de temps et elle est vraiment savoureuse. On y ajoute des ingrédients en fonction de ses envies et de ce qu’il y a dans le frigo. Pour une version végétalienne, on omet simplement le feta. On s’assure de mettre assez de sel ou, pourquoi pas, quelques gouttes de sauce soya pour bien relever la saveur du chou-fleur.

Pour ceux qui digèrent mal le chou-fleur cru, on le blanchit dans l’eau bouillante et on y ajoute 2-3 cuillerées à thé de vinaigre blanc.

Couscous de chou-fleur

Préparation : 10 minutes

Cuisson : facultative (1 minute)

4 portions

Ingrédients

1 petit chou-fleur

1 ½ tasse (375 ml) de pois chiches cuits

½ tasse (125 ml) de feta émietté, ou plus, au goût

12 à 15 tomates cerises

1 avocat bien mûr

6-7 feuilles de menthe fraîche, hachées finement

Le jus de ½ citron

4 à 5 c. à soupe d’huile d’olive, un peu plus pour le service

Sel et poivre



Instructions

Enlever les feuilles et la tige du chou-fleur. Séparer en petits bouquets. Laver les bouquets et essuyer avec des essuie-tout. Déposer dans le récipient du robot culinaire et réduire en « couscous ». Mettre le chou-fleur dans un bol et y ajouter les pois chiches et le feta, et mélanger. Laver les tomates. Les couper en 2 ou 4 morceaux et les ajouter à la salade. Ajouter la menthe hachée et mélanger encore. Peler l’avocat et le couper en petits morceaux avant de les ajouter à la salade. Assaisonner avec le jus de citron, l’huile, le sel et le poivre. Servir tout de suite ou conserver au frigo. La salade sera encore très bonne le lendemain.

Margherita Romagnoli est l’auteure du blogue La Petite Casserole.