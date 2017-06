La sauce gagne en saveur si on la laisse reposer pendant que les pâtes cuisent, mais si on manque de temps, on peut très bien les faire cuire en même temps. Si on prépare la sauce longtemps d’avance, n’ajouter le thon qu’au moment de la réchauffer, car il devient raide et sec s’il est chauffé plusieurs fois.

Pâtes au thon et aux olives

Préparation: 5 minutes

Cuisson: 15 minutes

Portions: 4

Ingrédients

3 à 4 c. à soupe d’huile d’olive, un peu plus pour arroser

75 ml (1/3 tasse) d’oignon blanc finement haché

2 gousses d’ail émincées

400 ml (environ 1 1/2 tasse) de sauce tomate

sel

flocons de piment

250 ml (1 tasse) de thon émietté en boîte dans l’huile, égoutté

2 c. à soupe de câpres

3 c. à soupe d’olives noires dénoyautées

1 emballage de pâtes (400 à 500 g)

quelques feuilles de basilic frais pour garnir

Préparation

Dans une poêle, chauffer l’huile à feu moyen. Y faire revenir l’oignon et l’ail quelques minutes, jusqu’à ce que l’oignon devienne translucide. Ajouter la sauce tomate et laisser mijoter de 7 à 8 minutes à feu doux. Saler et ajouter des flocons de piment, au goût. Ajouter les câpres et les olives et poursuivre la cuisson de 2 à 3 minutes. Ajouter le thon et cuire 2 minutes. Éteindre le feu et laisser la sauce reposer. Entre-temps, faire cuire les pâtes dans une marmite d’eau bouillante salée, selon les indications sur l’emballage. Égoutter les pâtes et les mélanger avec la sauce au thon. Arroser d’un filet d’huile d’olive et garnir de basilic frais. Servir aussitôt.

Margherita Romagnoli est l’auteure du blogue La Petite Casserole.