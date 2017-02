Cet article n'a pas encore été évalué.

Ragoût de tomates et épinards

Portions: 4

Ingrédients

1 c. à soupe d’huile d’olive

1 oignon, haché

1 boîte de 796 ml de tomates en dés

2 gousses d’ail, émincées

½ c. à thé de thym

½ c. à thé de flocons de chili séché

2 c. à soupe de beurre d’arachide

¼ c. à thé de sel

1 emballage de 227 g d’épinards frais, hachés grossièrement

Instructions

Faire chauffer une grande poêle à feu moyen. Ajouter l’huile, puis ramollir l’oignon, environ 3 min. Incorporer les tomates en dés, l’ail, le thym et les flocons de chili. Cuire environ 5 min. Incorporer le beurre d’arachide et le sel. Ajouter les épinards et cuire jusqu’à ce qu’ils tombent.

Valeur nutritive

Calories 128

Protéines 5 g

Glucides 13 g

Matières grasses 8 g

Fibres 3 g

Sodium 397 mg