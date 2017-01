Ragoût de légumes à la marocaine

( 49 votes )

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 8 heures

6 portions

Ingrédients

1 boîte (796 ml) de tomates en dés

1/2 grosse courge musquée, pelée et coupée en dés

1 grosse patate douce, pelée et coupée en dés

1 c. à soupe de poudre d’oignon

1 c. à soupe de cumin moulu

1 c. à thé de poudre d’ail

1/2 c. à thé de piment de Cayenne

1/2 c. à thé de sel

1 boîte (540 ml) de pois chiches, rincés et égouttés

250 ml (1 tasse) d’abricots séchés, tranchés

125 ml (1/2 tasse) de coriandre fraîche ou persil, haché(e)

