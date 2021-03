25 mini-recettes pour profiter du sirop d’érable

1- Martini à l’érable

Ajouter aux alcools (gin et vermouth) 1 c. à thé de sirop d’érable et 1 ou 2 c. à thé de jus de citron ou d’orange. Garnir de bleuets et non d’olives ! De même, on peut verser un filet de sirop d’érable dans un mojito.

2- Courge grillée à l’érable

Enrober des tranches de courge poivrée d’un mélange 2/3 – 1/3 huile d’olive et sirop d’érable assaisonné de sel et de poivre, d’un peu de sriracha et de garam masala. Faire rôtir au four.

3- Purée de patates douces à l’érable

Une fois les patates douces réduites en purée avec du beurre et de la crème, ajouter une ou deux cuillerées de sirop d’érable.