Trucs antigaspillage pour aliments frais

Champignons

À cause de leur teneur élevée en eau, les champignons se gâtent rapidement.C’est pourquoi il est préférable de les déposer dans un sac en papier ou dans un contenant tapissé d’un essuie-tout. Ils sont emballés dans du plastique ? On perce des trous dans la pellicule ou on place un essuie-tout au fond du contenant.

Fines herbes délicates

La coriandre, l’aneth, le persil et la ciboulette se conservent mieux si on les enveloppe dans un essuie-tout humide avant de les placer dans un sac refermable. S’ils sont déjà humides, on utilise un essuie-tout sec. Il est préférable de les déposer sur les tablettes du haut du frigo, qui sont moins froides.

Fines herbes résistantes

Le romarin, le thym et la sauge se gardent mieux quand ils sont enveloppés dans un essuie-tout humide et rangés dans un sac refermable.

Basilic

Le basilic frais est sensible aux températures froides. L’idéal est de le traiter comme un bouquet de fleurs : la tige immergée dans un bocal à moitié rempli d’eau sur le comptoir.

Brocoli

On place le pied du brocoli dans un grand verre à moitié rempli d’eau et on couvre le bouquet avec un sac troué. On peut le garder au frigo jusqu’à cinq jours.

Maïs frais

Comme les sucres du maïs frais sont vite convertis en amidon, il faut ranger les épis dans un sac de plastique sans retirer l’enveloppe ni la barbe, et les faire cuire dans les deux jours suivants.

Betteraves

On coupe les feuilles à quelques pouces des betteraves et on les range séparément (on peut utiliser ces feuilles comme substitut à la bette à carde). On met les betteraves non lavées à l’intérieur d’un sac refermable, dans le bac à légumes. Ainsi, elles se conservent pendant quelques semaines.

Laitue

Les légumes-feuilles comme la romaine, la roquette et les épinards restent en bon état plus longtemps lorsqu’ils sont enveloppés dans un essuie-tout et placés dans un sac refermable dans le bac à légumes.

Céleri

On enveloppe le céleri dans du papier d’aluminium pourlaisser l’éthylène se dégagernaturellement et ainsi ralentir son vieillissement.

Oignons verts

Mettre les oignons verts à la verticale dans un bocal, avec assez d’eau pour couvrir les racines, et ils continueront à croître. Le pot peut être laissé sur le comptoir.

Courgettes, concombres, poivrons, aubergines…

Les courgettes se conservent bien dans un panier en carton qui absorbe l’humidité ou enveloppées dans un essuie-tout et placées dans un sac refermable, dans le bac à légumes. Même chose pour les courges d’été, concombres, poivrons et aubergines.

Bien connaître son frigo La température sur les tablettes du haut est un peu plus élevée que dans le bas de l’appareil. Grâce à son humidité contrôlable, le bac à légumes offre les meilleures conditions pour conserver les produits périssables. Un conseil : éviter de surcharger les tablettes, car cela emprisonne l’air chaud et mène au gaspillage des aliments.

Conseils

Ne pas laver les légumes et les fines herbes avant le moment de les utiliser – trop d’humidité accélère leur dégradation. On évite aussi de les couper à l’avance afin de diminuer leur exposition à l’oxygène.

On retire les élastiques et les attaches autour des bouquets de fines herbes, des oignons verts et de la laitue afin de laisser circuler l’air.

La laitue et les fines herbes flétries retrouvent leur fraîcheur si on les fait tremper 20 minutes dans un évier rempli d’eau froide.

