Utiliser les pommes de la pelure au trognon

Que faire avec des pommes meurtries? Une sauce

Dans une casserole, mélanger 8 pommes pelées et évidées, 500 ml (2 tasses) d’eau, et 2 c. à thé de jus de citron. Couvrir et cuire à feu moyen, en brassant de temps à autre, jusqu’à ce que les pommes soient très tendres (45 minutes ou moins, selon la variété). Les réduire en purée à l’aide d’un pilon. Sucrer au goût.

Que faire avec les pelures? Un vinaigre

Dans un pot Mason, mélanger 125 ml (1/2 tasse) de vinaigre de vin blanc et la pelure de 8 pommes. Fermer le couvercle et ranger dans le garde-manger. Bien remuer le vinaigre avant de l’utiliser dans la préparation d’une vinaigrette. Se conserve une semaine à température ambiante.

Que faire avec les trognons? Une infusion

Dans une petite casserole, déposer 8 cœurs de pomme et quelques tranches de gingembre frais. Couvrir d’eau. Amener à ébullition, réduire le feu et laisser bouillir doucement de 5 à 7 minutes. Passer au tamis, déguster.

