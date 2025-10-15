Horoscope du 16 au 23 octobre

BALANCE

23 septembre-22 octobre

La nouvelle lune, qui sera dans votre signe le 21, provoquera chez vous une certaine nervosité – comme si vous viviez dans une cocotte-minute. Vous pourriez faire preuve d’audace, voire prendre des risques ou, au contraire, rester sur la défensive et attendre le moment propice pour apporter des changements. Dans tous les cas, ne vous concentrez pas sur vos sentiments les plus forts sans avoir d’abord réfléchi à la sagesse qui les motive. Vous avez la possibilité de changer et d’évoluer, ne la laissez pas passer en réagissant trop vite et en manquant des occasions de guérir.

SCORPION

23 octobre-21 novembre

Gérer un esprit agité est un projet qui nécessite bien des ressources affectives. Cette semaine, efforcez-vous de canaliser les émotions qui sous-tendent vos pensées obsédantes au lieu de vous acharner sur le sujet de vos fixations. Le moment est venu de réfléchir et de méditer, plutôt que de vous accrocher coûte que coûte à vos théories. Cultivez ce que vous voulez voir pousser, surtout si vous avez peur de ce qui vous attend dans les mauvaises herbes.

SAGITTAIRE

22 novembre-21 décembre

Il est très difficile de faire appel à son intuition lorsqu’on s’engage dans une épreuve de force, que ce soit avec soi-même, une personne ou une situation. Le fait même qu’une épreuve de force nous oppose à quelqu’un ou à quelque chose indique que le combat est limité. Lâchez prise sur les dynamiques qui vous bloquent et concentrez-vous sur ce que vous pouvez maîtriser: c’est ainsi que vous pourrez vous consacrer à ce qui vous motive.

CAPRICORNE

22 décembre-19 janvier

La manière dont vous choisissez de vous engager reflète votre système de valeurs, que cela vous plaise ou non. Si, cette semaine, votre manière d’agir dépend davantage de votre situation qu’elle ne correspond à votre code d’éthique personnel, vous vous sentirez vraiment mal. Peu importe que vous vous sentiez ou non apte à réagir, c’est le moment idéal pour faire une pause et réfléchir aux schémas qui se dessinent dans votre vie. Efforcez-vous de mettre en pratique les leçons que vous avez déjà apprises au lieu de chercher à tenir un rôle dans un cycle de mauvaises vibrations.

VERSEAU

20 janvier-18 février

Obligez-vous à croire suffisamment en vos capacités pour réussir à analyser calmement ce qui se passe en vous. Cette semaine, vous pourriez avoir à gérer les conséquences d’actes passés ou craindre des conséquences à venir. Quoi qu’il en soit, c’est dans la vérité que vous trouverez votre libération. Cherchez à percer les complexités et les nuances de la vérité afin de pouvoir affronter les événements de face.

POISSONS

19 février-20 mars

Si vous n’êtes pas en bons termes avec vous-même au départ, vous aurez peut-être des difficultés à établir de saines limites. Cette semaine, vous risquez de céder à l’émotivité, ce qui brouillera peut-être votre perception de vos propres limites, et vous empêchera de gérer correctement vos besoins, ainsi que ceux des autres. Prenez soin de vous-même comme vous prendriez soin d’un ami et abordez les choses importantes de votre vie avec patience et attention.

BÉLIER

21 mars-19 avril

Le 21, la nouvelle lune se trouvera du côté de vos relations amoureuses, où elle risque de déclencher des dynamiques relationnelles stressantes et chaotiques. Vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer avec les autres, pas plus que vous ne pouvez contrôler leurs sentiments ni même leur vision du passé. Tâchez d’écouter vraiment les autres pour savoir ce qu’ils ont vécu et pour ménager vos émotions. Vous pourrez ainsi consacrer les énergies du moment à la co-création de l’avenir que vous souhaitez.

TAUREAU

20 avril-20 mai

Lorsque vous vous fixerez des objectifs et tenterez de vous lancer dans de nouvelles entreprises, il faudra vous adapter et vous réadapter. Il est temps de vous demander comment faire pour vous aligner et coopérer. Que ressentez-vous lorsque cet alignement avec les autres est présent – ou absent? Pour mieux y réfléchir, avancez à petits pas mesurés et faites le point régulièrement. Nul besoin de tout mener de front pour réaliser d’importants progrès cette semaine.

GÉMEAUX

21 mai-21 juin

Cette semaine, vous pourriez vous faire du mauvais sang en cherchant à gérer votre présent pour créer les conditions de votre bonheur dans un avenir proche. Votre anxiété n’est pas le signe que vous êtes sur la mauvaise voie, ce n’est que de l’inquiétude. Même si vous vous sentez vulnérable, tentez de vous approcher à petits pas méthodiques de la personne que vous souhaitez devenir. Innovez pour surmonter vos anciennes peurs.

CANCER

22 juin-22 juillet

Il peut être tentant de chercher à l’extérieur de vous-même des excuses et des explications pour justifier ce que vous ressentez, mais cette semaine, le plus important sera d’assumer les responsabilités qui découlent de votre rôle. Il ne s’agit pas tant de rejeter la faute sur autrui que de persévérer dans les choix que vous avez faits et de juger de l’efficacité de vos actes. Ainsi, vous serez à même de voir votre présent et votre avenir sous un angle plus intéressant.

LION

23 juillet-22 août

Vous êtes à la fin d’un cycle. Ce que vous ferez au début du suivant aura des conséquences importantes. Si vous vous concentrez sur votre soif de bonheur et que vous la laissez guider vos choix et votre comportement, vous vous rapprocherez d’autant plus de votre but. Si vous recherchez la paix et la joie, votre fierté et votre ego ne peuvent pas constituer votre motivation principale. Cette semaine, réfléchissez donc à vos véritables motivations.

VIERGE

23 août-22 septembre

Vos angoisses ne représentent pas des données fiables, même si elles fournissent parfois des informations importantes. Cette semaine, vos inquiétudes indiquent les domaines dans lesquels vous avez besoin de plus de soutien affectif pour faire face aux difficultés de la vie. Elles ne vous disent pas que les choses vont mal ou empirent; elles vous montrent plutôt ce qui vous effraie ou vous dépasse actuellement. Tâchez de ralentir afin de réussir à mettre de l’ordre dans vos sentiments, vos pensées et votre situation matérielle. Vous pourrez alors déterminer le type d’attention que chacune de ces choses requiert.