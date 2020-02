Pour la préparation de la confiture: réserver 125 ml (1/2 tasse) des framboises pour la garniture. Dans un bol de grandeur moyenne, écraser le reste des framboises à l’aide d’un presse-purée. Ajouter les graines de chia et le miel, et mélanger. Réfrigérer jusqu’à ce que la confiture ait épaissi, au moins 2 heures.

Assembler les parfaits dans 4 pots Mason d’une capacité de 250 ml (1 tasse). Dans chaque pot, déposer d’abord 3 c. à soupe de confiture, puis une mesure comble de 125 ml (1/2 tasse) de yogourt au beurre d’arachide. Ajouter ensuite 3 c. à soupe de confiture sur le dessus, couvrir et réfrigérer. Garnir des framboises réservées, des pistaches et des morceaux de kiwi, si désiré, avant de servir.