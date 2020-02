Préparation: 20 minutes

Cuisson: 25 minutes

Donne 8 portions

Ingrédients

125 ml (1/2 tasse) de gros flocons d’avoine

60 ml (1/4 tasse) de boisson d’amande

2 c. à soupe de sirop d’érable

3 c. à soupe de beurre

1 c. à thé d’épices pour tarte à la citrouille (voir Notes)

4 dattes, hachées finement

4 (60 ml / 1/4 tasse) de pommes Honeycrisp ou Ambrosia, coupées en 2 sur la largeur

miel (facultatif)

Préparation

Placer une grille au centre du four et le préchauffer à 200 °C (400 °F). Tapisser une plaque à cuisson de papier sulfurisé.

Dans un bol de grandeur moyenne, mélanger les flocons d’avoine, la boisson d’amande, le sirop d’érable, 2 c. à soupe de beurre, les épices et les dattes. À l’aide d’une cuillère parisienne, enlever, puis jeter, le cœur des pommes. Retirer ensuite une partie de la chair, avec la même cuillère, en laissant une épaisseur de 1 cm (1/2 po) dans toute la cavité. (Les pommes formeront de petits bols.) Hacher finement la chair prélevée et mélanger avec la préparation aux flocons d’avoine. Déposer les demi-pommes sur la plaque et y répartir le mélange de flocons d’avoine. Faire fondre 1 c. à soupe de beurre et en badigeonner le dessus des pommes. Cuire au four jusqu’à ce que les pommes soient tendres à la fourchette, de 22 à 25 minutes. Transférer sur une grille et laisser refroidir complètement. Les pommes farcies se conservent au réfrigérateur, dans un contenant hermétique, jusqu’à 5 jours. Garnir de filets de miel, si désiré, avant de servir.

Notes

Le mélange d’épices pour tarte à la citrouille se trouve dans toutes les épiceries. On peut aussi le faire soi-même: mélanger 1 c. à soupe de cannelle moulue, 1 c. à soupe de gingembre moulu, 1 c. à thé de piment de la Jamaïque moulu, 1/2 c. à thé de clou de girofle moulu et 1/2 c. à thé de muscade moulue.

On peut faire réchauffer les pommes farcies au micro-ondes pendant 45 secondes.