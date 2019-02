Préparation: 15 minutes

Cuisson: 20 minutes

Attente: 1 heure

Donne 6 portions

Ingrédients

450 g de hauts de cuisse de poulet désossés et sans la peau, coupés en morceaux de 5 cm (2 po) (1 lb)

2 gousses d’ail, émincées

1 c. à soupe de gingembre, émincé

1 c. à soupe de saké ou xérès

2 1/2 c. à thé de sauce soya

1 c. à thé d’huile de sésame

1 c. à thé de sucre

1/2 c. à thé de sel

1/2 c. à thé de poivre

huile à friture

60 ml de fécule de pomme de terre ou fécule de maïs (1/4 tasse)

60 ml de farine de riz (1/4 tasse)

flocons de sel de mer (facultatif)

80 ml de mayonnaise japonaise Kewpie ou autre mayonnaise (1/3 tasse) (facultatif)

1 citron, coupé en quartiers

Préparation

Dans un bol de grandeur moyenne, mélanger les morceaux de poulet, l’ail, le gingembre, le saké, la sauce soya, l’huile de sésame, le sucre, le sel et le poivre. Couvrir et réserver au réfrigérateur au moins 1 heure, ou toute la nuit. Dans une grande marmite à fond épais, verser 5 cm (2 po) d’huile. Chauf-fer sur feu moyen-vif, jusqu’à ce que la température de l’huile atteigne 175 °C (350 °F) – vérifier la température à l’aide d’un thermomètre pour la friture ou, idéalement, utiliser une -friteuse. Ajuster le feu afin de maintenir cette température. Placer une grille sur une plaque à cuisson. Dans un grand bol, fouetter la fécule de pomme de terre et la farine. Ajouter les morceaux de poulet avec leur marinade et remuer pour bien les enrober. Faire frire 5 ou 6 morceaux de poulet jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés, environ 4 minutes. Égoutter et déposer sur la grille. Parsemer de flocons de sel de mer, si désiré. Répéter avec le reste du poulet, en faisant frire 5 ou 6 morceaux à la fois. Servir avec de la mayonnaise Kewpie, si désiré, et des quartiers de citron.

Truc

On peut aussi servir les bouchées de poulet frit avec une mayonnaise au miso. Voici la recette. Dans un bol, fouetter 80 ml (1/3 tasse) de mayonnaise avec 1/2 c. à thé de pâte de miso et 1/2 c. à thé d’huile de sésame. Parsemer d’oignon vert haché finement et de graines de sésame noir.