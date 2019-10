Rincer, éponger et sécher à l’air les graines de citrouille fraîches dans leur écale. Les enduire d’un filet d’huile d’olive. Saupoudrer de poudre de cari jaune et saler. Cuire au four à 190°C (375°F), de 15 à 20 minutes. Laisser refroidir et déguster!