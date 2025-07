Bavette grillée au cumin, sauce aux herbes fraîches

Marinade : dans un bol ou une cocotte de taille moyenne, fouetter 60 ml d’huile avec l’oignon rouge émincé, 4 gousses d’ail écrasées, 2 c. à soupe de vinaigre, 1 c. à soupe de miel, le cumin, le sel casher, le paprika, l’assaisonnement au chili et le poivre. Ajouter le steak et l’enrober de marinade des deux côtés. Laisser reposer 1 à 2 h à température ambiante, ou réfrigérer toute une nuit.