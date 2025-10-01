/
Bol japonais à la friteuse à air d'Alexandra Diaz  

  • PRÉPARATION30 min
  • TEMPS TOTAL54 min
  • Portions4 portions
Photo tirée du livre Air fryer spécial protéines

Au Japon, le donburi est un bol de riz garni selon les envies. Ici, le tofu croustillant, les edamames rôtis, les légumes croquants et la sauce crémeuse au sésame font équipe pour un repas simple, nourrissant et délicieux, à adapter selon vos envies… ou le contenu de votre frigo.

Ingrédients

  • 500 ml (2 tasses) d’edamames écossés surgelés

  • 1 bloc d’environ 350 g de tofu ferme, en cubes

  • 45 ml (3 c. à soupe) de fécule de maïs

  • 10 ml (2 c. à thé) de poudre d’ail

  • 500 ml (2 tasses) de riz, cuit

  • 2 carottes, râpées

  • 1/2 concombre, en dés

  • 30 ml (2 c. à soupe) de gingembre mariné

  • 2 oignons verts, émincés

Sauce crémeuse au sésame

  • 125 ml (1/2 tasse) de mayonnaise

  • 60 ml (1/4 tasse) d’huile de sésame grillé

  • 45 ml (3 c. à soupe) de vinaigre de riz

  • 45 ml (3 c. à soupe) de sauce soya

  • 15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable

Préparation

  • Déposer les edamames surgelés dans le panier de la friteuse à air et les vaporiser d’huile. Saler et poivrer généreusement. Mélanger et cuire à 200°C (400°F) à la fonction «Air fry » 8 minutes. Réserver au chaud.

  • Bien assécher les cubes de tofu à l’aide d’essuie-tout.

  • Dans un bol, mélanger le tofu, la fécule de maïs et la poudre d’ail. Saler et poivrer généreusement.

  • Déposer les cubes de tofu dans le panier de la friteuse et les vaporiser généreusement d’huile. Cuire à 200°C (400°F) à la fonction «Air fry » 16 minutes, en secouant le panier de temps en temps.

  • Pendant ce temps, dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la sauce crémeuse au sésame.

  • Répartir le riz dans des bols de service. Ajouter les edamames, les carottes, le concombre, le tofu et le gingembre mariné. Garnir d’oignons verts et napper de sauce crémeuse au sésame.

Recette tirée du livre Air fryer spécial protéines – Des cuissons parfaites en 75 recettes d'Alexandra Diaz, publié aux Éditions de l'Homme.

