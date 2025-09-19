Galettes à l’avoine au sucre à la crème

0
Photo tirées du livre Nostalgies
Quoi de mieux comme collation qu'une bonne galette à l'avoine encore tiède, comme à la cafétéria de l'école, à laquelle on ajoute une touche inspirée de grand-maman, c'est-à-dire du sucre à la crème!
1/2 tasse (115 g) de beurre, à température ambiante
1/4 tasse (50 g) de sucre
1/4 tasse (50 g) de cassonade
1 œuf
1/2 c. à thé de vanille
1 tasse (150 g) de farine tout usage
1/2 c. à thé de sel
1/2 c. à thé de poudre à pâte
1/2 c. à thé de bicarbonate de soude
1 1/4 tasse (115 g) de flocons d’avoine
1/2 tasse (100 g) de cassonade
1/2 tasse (100 g) de sucre
1/2 tasse (125 ml) de crème 35%
1 c. à soupe de beurre
1 c. à thé de vanille
Fleur de sel
Préchauffer le four à 375°F (190°C). Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin.
GALETTES À L’AVOINE: Dans un bol, crémer le beurre avec le sucre. Ajouter la cassonade et, à l’aide d’un batteur à main, battre le mélange jusqu’à ce qu’il devienne pâle et léger. Ajouter l’œuf et la vanille, puis mélanger. Intégrer la farine, le sel, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et les flocons d’avoine.
Avec les mains, façonner des boules de pâte d’environ 2 po (5 cm) de diamètre et les déposer sur la plaque préparée en appuyant légèrement sur chacune pour obtenir un disque et en les espaçant de 2 po (5 cm).
Enfourner et cuire 14 minutes. À la sortie du four, utiliser le pied d’un verre ou une tasse à mesurer afin d’abaisser le centre des biscuits et ainsi créer une cavité pour recevoir le sucre à la crème.
SUCRE À LA CRÈME: Dans un bol allant au micro-ondes, mélanger la cassonade, le sucre et la crème.
Au micro-ondes, chauffer le mélange à puissance maximale 5 minutes. Mélanger et remettre au micro-ondes 5 minutes. Mélanger encore et chauffer 30 secondes. Attention: le bol sera très chaud! À manipuler avec précaution.
Ajouter le beurre et la vanille, et bien mélanger. Le sucre à la crème aura la consistance d’un caramel coulant.
À l’aide d’une cuillère à soupe, verser le sucre à la crème dans les cavités des galettes et saupoudrer d’un peu de fleur de sel. Laisser figer au réfrigérateur 10 minutes, puis conserver à température ambiante.
Recette tirée de Nostalgies, d'Antoine Goulet et Philippe Dickey (Les Éditions de l'Homme, 2025, 224 p.) Recette publiée avec l’aimable autorisation de l’éditeur.
