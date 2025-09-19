Galettes à l’avoine au sucre à la crème

GALETTES À L’AVOINE: Dans un bol, crémer le beurre avec le sucre. Ajouter la cassonade et, à l’aide d’un batteur à main, battre le mélange jusqu’à ce qu’il devienne pâle et léger. Ajouter l’œuf et la vanille, puis mélanger. Intégrer la farine, le sel, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et les flocons d’avoine.