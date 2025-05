Variantes Pâte d’amande au chocolat : Remplacer 125 ml (1/2 tasse) de sucre à glacer par 125 ml (1/2 tasse) de cacao en poudre. Poursuivre la recette.

Pâte d’amande à la pistache : Remplacer les amandes moulues par 430 ml (1 3/4 tasse) de pistaches non salées. Au lieu de l'extrait d'amande, utiliser 1/2 c. à thé d'eau de fleur d'oranger ou d'eau de rose. Réduire le sirop de maïs à 5 c. à soupe. Continuer avec les autres étapes de la recette.

Biscuits à la pâte d’amande : Dans un bol, mélanger jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène 75 ml (1/3 tasse) de beurre non salé à température ambiante avec 125 ml (1/2 tasse) de pâte d’amande maison émiettée, 2 c. à soupe de cassonade, 1 œuf et 1/2 c. à thé de vanille.

Dans un autre bol, mélanger 1 tasse de farine tout usage avec 1/2 c. à thé de poudre à pâte et 1/4 de c. à thé de sel.

Mélanger la préparation de beurre et celle de farine, puis former des boules de 1 pouce et les disposer sur une plaque à pâtisserie. Badigeonner le dessus avec un blanc d'œuf battu. Presser une amande sur le dessus de chaque boule. Cuire au four à 180 °C (350 °F) jusqu'à ce que les bords soient croustillants, environ 10 minutes.

Cigarillos au chocolat et à la pâte d'amande : Rouler 3 c. à soupe de pâte d’amande au chocolat en un cordon d’environ 6 mm (¼ de po) d'épaisseur. Badigeonner une demi-feuille de pâte phyllo de beurre fondu. Déposer le cordon de massepain au bas de la feuille et l'enrouler fermement. Couper en 3 portions. Badigeonner de nouveau de beurre fondu et cuire au four à 190 °C (375 °F) jusqu'à ce que la pâte soit dorée, environ 8 min.

Dattes farcies aux pistaches : Farcir des dattes Medjool dénoyautées avec environ 1 c. à thé de pâte d'amande aux pistaches. Couvrir d'une pellicule plastique jusqu'au moment de servir, soit avec des cocktails ou comme dessert.