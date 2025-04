Poulet «rôti» à la mijoteuse

Une cuisson lente et douce transformera votre poulet tout simple en une création culinaire profondément tendre et riche. La chair demeure juteuse et se détache presque de l’os, alors que le collagène devient gélatineux, ce qui donne une texture ultra-soyeuse à l’ensemble. Et que dire du bouillon ? Conservez-le pour ajouter de la saveur à vos soupes et autres plats de la semaine.