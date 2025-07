La nourriture est pour Emilie Gaillet, alias Emilie Murmure, une source inépuisable d’inspiration depuis toujours. Elle cuisine avec ce qui lui plaît et ce qui l’entoure, sans restriction. Elle crée des recettes pour Châtelaine depuis 2023 en plus de faire de la photographie et du stylisme culinaire ainsi que de la direction artistique. Son blogue Emilie Murmure a reçu le grand prix OR aux Taste Canada Awards – Les Lauréats des Saveurs du Canada en 2018.