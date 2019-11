Préparation: 30 minutes

Cuisson: 15 minutes

Donne 6 portions

Ingrédients

3 c. à thé d’huile de sésame

4 gousses d’ail, hachées

2 c. à soupe de gingembre, haché

2 oignons verts, tranchés finement (parties blanches et vertes séparées)

1 boîte de 900 ml de bouillon de champignons

560 ml (2 1/4 tasses) d’eau

2 c. à soupe de sauce hoisin

1 c. à soupe de miso blanc

250 ml (1 tasse) de grains de maïs

4 bok choys, coupés en quartiers

500 ml (2 tasses) de germes de haricot

1 litre (4 tasses) de nouilles de céleri-rave sautées (environ 1 gros céleri-rave) (voir recette plus loin)

pleurotes du panicaut grillés (facultatif) (voir recette plus loin)

Préparation

Dans une grande casserole, sur feu moyen, chauffer 2 c. à thé d’huile de sésame. Ajouter l’ail, le gingembre et la partie blanche des oignons verts. Cuire en remuant pendant 1 minute. Ajouter le bouillon, 500 ml (2 tasses) d’eau et la sauce hoisin, et laisser mijoter 5 minutes. Retirer du feu et ajouter le miso, en fouettant.

Dans une grande poêle antiadhésive, sur feu moyen, chauffer 1 c. à thé d’huile de sésame. Y cuire le maïs, en remuant souvent, 2 ou 3 minutes. Transférer dans un petit bol. Mettre les bok choys avec 60 ml (1/4 tasse) d’eau dans la poêle et cuire, en remuant de temps à autre, jusqu’à ce qu’ils soient al dente, 1 ou 2 minutes.

Répartir le maïs, les bok choys, les germes de haricot et les nouilles de céleri-rave sautées dans six bols. Couvrir du bouillon chaud. Garnir de la partie verte des oignons verts et, si désiré, de pleurotes du panicaut grillés.

Pleurotes du panicaut grillés

Préparation: 5 minutes

Cuisson: 10 minutes

Donne 6 portions

Ingrédients

3 c. à soupe de sauce hoisin

1 c. à soupe de sauce soya

1/4 c. à thé de cinq-épices

1 contenant de 200 g, tranchés de pleurotes du panicaut (King Oyster mushrooms)

Préparation

PLACER UNE GRILLE AU CENTRE DU FOUR ET LE PRÉCHAUFFER À 200 °C (400 °F). TAPISSER UNE PLAQUE À CUISSON DE PAPIER D’ALUMINIUM.

Dans un bol de grandeur moyenne, mélanger la sauce hoisin, la sauce soya et le cinq-épices. Ajouter les pleurotes et remuer pour les enrober. Disposer sur la plaque à cuisson en une seule couche. Cuire les champignons au four, en les retournant à mi-cuisson, jusqu’à ce qu’ils soient doré foncé, de 8 à 10 minutes. Servir avec le ramen au céleri-rave.

Pour faire des nouilles de céleri-rave sautées

Couper le dessus et la base du céleri-rave et déposer celui-ci à plat sur une planche à découper. Peler à l’aide d’un couteau d’office bien aiguisé. Tailler au coupe-spirales, en gardant un appui ferme sur le céleri-rave afin d’obtenir des nouilles longues et régulières. Si l’appareil possède une lame amovible, s’assurer qu’elle reste bien en place en posant une main sur le dessus de l’accessoire. Un gros céleri-rave de 1 kg (2 1/4 lb) donne environ 2 litres (8 tasses) de « nouilles » non cuites.

Pour les faire sauter: ajouter 1 c. à soupe d’huile ou de beurre et 1/2 c. à thé de sel à 2 litres (8 tasses) de nouilles. Cuire sur feu moyen, jusqu’à ce qu’elles soient presque tendres, environ 5 minutes. Lors de la cuisson, le volume des nouilles diminue de moitié: 2 litres (8 tasses) de céleri-rave cru donneront 1 litre (4 tasses) de nouilles sautées.