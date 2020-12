Bien choisir son pain

Les pains santé, comment les reconnaît-on? « Ils sont composés d’ingrédients naturels », dit Geneviève Nadeau, nutritionniste. Exit les noms imprononçables – donc, lisons bien les étiquettes!

Le pain de farine de blé intégrale C’est la farine la plus entière, composée à 98 % du grain entier. « Le choix santé nu­méro un, dit-elle, car le plus riche en vitamines, en minéraux, en fibres et en acides gras essentiels. »

Le pain de blé entier moulu sur meule ou sur pierre Le grain est écrasé entre deux meules à basse température, ce qui lui permettrait, en principe, de conserver ses nutriments. « Souvent, il s’agit de farine de blé intégrale, mais pas toujours, car ces appellations ne sont pas réglementées », précise la nutritionniste. On pourrait donc aussi bien trouver, dans un pain portant l’une de ces mentions, de la farine blanche.

Le pain de blé entier Le germe est éliminé en partie, le son aussi, dans des quantités variables. Se côtoient sur le marché toute une variété de pains de blé entier qui contiennent plus ou moins de germe et de son. En vertu de la Loi et Règlement sur les aliments et drogues du Canada, la farine de blé entier doit renfermer au moins 95 % des composantes originales du grain de blé.

Le pain de farine de blé non blanchie Le germe et le son sont retirés, mais, au lieu de blanchir artificiellement la farine, on la laisse vieillir naturellement. Ce qui lui donne une couleur un peu moins pâle que celle de la farine blanchie. « Certains de ces pains comportent plus d’ingrédients naturels que le pain blanc », souligne Geneviève Nadeau.

Le pain blanc avec fibres ajoutées La farine subit le même traitement que dans le cas précédent, puis on y ajoute des fibres qui ne proviennent pas du blé et qui n’ont pas la même valeur nutritive. « À peine mieux que le pain blanc », tranche-t-elle.

Le pain blanc enrichi Le son et le germe sont retirés. La farine est blanchie au chlore et au peroxyde, puis enrichie de vitamines et de minéraux. « Ce n’est pas le meilleur choix santé », conclut-elle.