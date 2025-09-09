J’adore faire de l’exercice. Vraiment. Mais j’ai aussi deux enfants, un gros chien, un trajet aller-retour de deux heures entre la maison et le bureau ainsi que de multiples activités familiales et sociales.

Si un exercice peut s’intégrer à l’une de ces facettes de ma vie, je suis partante. Je vais au travail à vélo, je cours avec mes enfants et je garde un tapis de yoga sous mon bureau pour pouvoir faire un peu de Pilates sur l’heure du dîner.

Je n’avais toutefois jamais profité de mes promenades avec mon chien pour faire de l’activité physique avant d’essayer une veste lestée. Cet accessoire de sport tendance, que je voyais un peu partout, dans la vie réelle comme sur Internet, a séduit de nombreuses célébrités, du chef américain Guy Fieri à l’ancienne joueuse de tennis russe Maria Sharapova. Est-ce pour autant un bon choix pour tout le monde? J’ai interviewé des spécialistes pour le vérifier.

Quels sont les avantages d’une veste lestée?

Cet accessoire peut améliorer n’importe quel entraînement, dit Christopher Gaffney, professeur agrégé à la faculté de santé et de médecine de l’université de Lancaster au Royaume-Uni, qui a étudié l’utilisation de ce type de veste lors d’entraînements de CrossFit simulés. «Il suffit d’enfiler une telle veste pour que l’entraînement soit plus intense, sans modifier grand-chose d’autre», explique-t-il, ajoutant que les avantages sont à la fois cardiovasculaires et musculaires.

«Ajouter du poids et de la résistance aide à lutter contre le processus naturel de perte de masse musculaire et osseuse», affirme Mindy Terrington, une coach privée de Windsor, en Ontario, qui utilise des vestes lestées pour ses clients et pour elle-même.

Une veste lestée permet-elle de faire du rucking?

Le rucking consiste à marcher en portant un sac à dos lesté fait maison. Les vestes lestées suivent le même principe, mais leur poids est réparti de manière égale à l’avant et à l’arrière, et elles sont plus confortables.

Quel poids choisir pour votre veste?

Christopher Gaffney recommande aux débutants de commencer avec des gilets pesant seulement quelques kilos. Si vous êtes en bonne forme physique, vous pouvez essayer avec 5 à 10% de votre poids corporel. Vous pouvez ensuite augmenter progressivement le poids à mesure que vous vous y habituerez. Mindy Terrington souligne que les modèles les plus polyvalents sont conçus pour permettre d’y ajouter ou d’en retirer du poids.

Les vestes lestées s’adaptent-elles bien au corps des femmes?

«Bien qu’elles soient généralement plus ergonomiques que, par exemple, un sac à dos lesté ou un porte-bébé, [la] des vestes sont encore conçues pour le corps masculin», dit Mindy Terrington. Ainsi, ils conviennent souvent mieux aux personnes ayant une petite poitrine. Pour obtenir le meilleur ajustement possible, essayez-en plusieurs, et lisez de nombreux avis en ligne. Et «on se trompe rarement avec une marque d’accessoires sportifs connue», ajoute Mindy Terrington.

Combien coûte une bonne veste lestée?

Certes, Maria Sharapova et la mannequin Kaia Gerbe ont porté des gilets Omorpho, offerts dans une grande gamme de couleurs et vendus au prix de 300$ US (un peu plus de 400$ canadiens). Mais Mindy Terrington et moi avons payé nos vestes entre 60$ et 70$. «Votre corps ne fait pas la différence entre un gilet à 400$ et un autre à 10$. Tout ce qui ajoute du poids à votre corps aura un effet», assure Christopher Gaffney.

Qui devrait éviter les vestes lestées?

Les femmes enceintes ainsi que les personnes qui traînent une blessure ou qui souffrent d’ostéoporose avancée devraient éviter ce type d’accessoire, indique Mindy Terrington. (Et si vous avez d’autres préoccupations d’ordre physique, il n’y a aucun mal à consulter votre médecin avant d’ajouter un nouvel élément à votre programme de mise en forme.)

Si vous n’êtes pas déjà une habituée de la marche, «commencez par marcher sans gilet», souligne Mindy Terrington.

«Si vous marchez régulièrement, portez le gilet pendant 10 à 20 minutes, puis augmentez progressivement de 20 minutes jusqu’à une heure», deux fois par semaine. Une fois que vous serez à l’aise de porter la veste pendant une heure, vous pourrez ensuite augmenter la fréquence des séances.

J’ai opté pour une veste de 12 lb (5,4 kg) – ce qui correspond à près de 10% de mon poids – de la marque AmStaff, une entreprise connue pour ses équipements de gym. Elle repose sur mes épaules et s’attache autour de ma poitrine et de ma cage thoracique à l’aide de deux sangles. Elle est bien plus confortable que mon sac à dos, quand je transporte mon lunch et mon ordinateur portable. Cependant, même au réglage le plus petit, la sangle supérieure est légèrement lâche sur ma petite poitrine, ce qui fait en sorte que le gilet n’est pas aussi ajusté que je le souhaiterais.

La première fois que j’ai porté ma veste pour sortir promener mon chien, je l’ai trouvée facile à porter, même si elle glissait un peu. Il a rendu la promenade un peu plus difficile, mais pas désagréable, et j’ai eu l’impression que mes fessiers, mes quadriceps et mes abdominaux étaient davantage sollicités.

Peut-on aussi courir avec une veste lestée?

J’ai porté la mienne lors d’une course de 5 km. J’ai couru moins vite que d’habitude, même si je faisais plus d’efforts. Trois jours plus tard, lors d’une course de 10 km à un rythme plus soutenu, cela m’a encore ralentie et j’ai dû marcher dans une côte que je peux généralement gravir en courant. Conclusion: j’aime bien ma veste pour marcher, mais pas pour courir, car la course est déjà suffisamment difficile sans ça.

Que peut-on faire d’autre avec une veste lestée?

«Elle permet d’améliorer presque tous les exercices, comme des squats, dit Mindy Terrington. J’ai un athlète qui participe à des compétitions de danse irlandaise au niveau mondial, et il utilise une veste lestée pour le jump training.»

AmStaff Fitness – Gilet lesté, 27 à 59$ selon le poids choisi

Cette veste est vendue en noir ou en rose avec des poids allant de 2,7 kg à 13,6 kg (6 lb à 30 lb) selon le modèle. J’ai trouvé qu’à 5,5 kg (12 lb), ma promenade nécessitait plus d’effort, sans être désagréable.

Corength – Veste lestée, 6 à 10 kg, 75$

Ce modèle est plus polyvalent parce qu’on peut en augmenter le poids de base de 6 kg (13 lbs) graduellement à l’aide de plaquettes de 1 kg (2,2 lb) chacune.

La version originale (en anglais) de cet article a été traduite par l’équipe de Châtelaine en septembre 2025.