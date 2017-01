Cet article n'a pas encore été évalué.

Chaudrée de fruits de mer

Préparation : 25 minutes

Cuisson : 30 minutes

4 portions

À LIRE: Macaroni au fromage réinventé

Ingrédients

2 c. à soupe de beurre

2 branches de céleri, hachées

2 pommes de terre jaunes, pelées et coupées en cubes de 1 cm (1/2 po)

1 carotte, pelée et hachée

1 oignon, haché

2 gousses d’ail, émincées

2 c. à soupe de farine tout usage

1/2 c. à thé de sel

Poivre du moulin

125 ml (1/2 tasse) de vin blanc sec

1 bouteille (236 ml) de jus de palourdes

625 ml (2 1/2 tasses) de lait

1 paquet (454 g) de moules fraîches, bien lavées et parées

1 paquet (340 g) de crevettes congelées, décongelées et pelées

300 g d’aiglefin ou de saumon, coupé en morceaux de 2,5 cm (1 po)

300 g de petits pétoncles

60 ml (1/4 tasse) de persil frais, haché

À LIRE: Poulet et haricots salsa verde

Instructions

Dans une casserole, sur feu moyen, faire fondre le beurre. Ajouter le céleri, les pom­mes de terre, la carotte, l’oignon et l’ail. Cuire, en remuant fréquemment, jusqu’à ce que la carotte commence à ramollir, 5 minutes. Saupoudrer les légumes avec la farine et le sel. Remuer avec une cuillère en bois pour mélanger. Poivrer. Ajouter le vin et le jus de palourdes. Amener à ébullition, puis réduire le feu à moyen-doux. Laisser mijoter à couvert, en remuant de temps à autre, jusqu’à ce que les pommes de terre soient tendres, environ 15 minutes. Ajouter le lait, les moules, les crevettes, l’aiglefin et les pétoncles. Augmenter le feu à moyen. Amener à ébullition et laisser mijoter à couvert, en remuant une fois, jusqu’à ce que les moules soient ouvertes, de 5 à 6 minutes. Jeter les moules qui sont restées fermées. Répartir la chaudrée dans les bols. Garnir de persil au moment de servir.

Note

Avant la cuisson des moules, bien les laver et enlever la barbe (le byssus). Jeter les moules dont la coquille est brisée et toutes celles qui ne se referment pas après une minute quand on les frappe doucement sur le comptoir. Après la cuisson, jeter celles qui sont restées fermées.

À LIRE: Porc effiloché au rhum à la mijoteuse