Nous avons demandé à Vee Mistry, esthéticienne spécialisée en soins du visage, et à Jodi Urichuk, maquilleuse professionnelle pour L’Oréal Paris Canada, comment donner tout de même l’impression d’avoir eu son compte de sommeil.
«Buvez un grand verre d’eau dès votre réveil, afin de vous hydrater de l’intérieur», conseille Vee Mistry.
«Vous libérerez les tensions accumulées dans le visage, le cou et le décolleté», dit Vee Mistry. Ne vous compliquez pas la vie: appliquez votre huile ou votre baume nettoyant préféré en effectuant de longs mouvements, en commençant par le milieu de la poitrine, puis en remontant vers les épaules, le cou et le visage.
Les deux expertes aiment utiliser le froid pour apaiser la peau. Les outils rafraîchissants, tels qu’un rouleau ou un bâton refroidi, favorisent l’oxygénation et la circulation sanguine à la surface de la peau. Poursuivez avec des ingrédients repulpants et éclaircissants, tels que l’acide hyaluronique et la vitamine C, et une crème hydratante riche et onctueuse.
Lorsque votre peau n’est pas au mieux de sa forme, mieux vaut limiter les interventions. Au lieu de multiplier les couches de maquillage, Jodi Urichuk privilégie la simplicité: contentez-vous de camoufler les rougeurs et les imperfections, puis appliquez une simple lotion.
Vee Mistry aime mélanger quelques gouttes de ce sérum à sa crème hydratante pour repulper instantanément sa peau. - A.D.
Les billes de quartz légèrement texturées de ce nouvel outil de la maison française offrent une énergisante sensation glacée et un massage drainant qui aident à redessiner les contours du visage. - P.L.
Cette lotion polyvalente offerte en quatre teintes peut s’appliquer sous le maquillage ou s’utiliser comme enlumineur liquide. - A.D.
Andréanne Dion est journaliste pour les section style et beauté de Châtelaine.
Philippe est rédacteur en chef adjoint chez Châtelaine et signe l'infolettre stylée C'est extra. Il a travaillé au sein de médias d'information - La Presse, HuffPost, Métro, L'actualité - à titre de journaliste et de directeur multiplateforme. Il se spécialise dans la couverture d'enjeux sociaux, de tendances en matière de beauté, d'alimentation, de tourisme et de style. Récipiendaire d’un prix Lizette-Gervais remis par la FPJQ, il allie sérieux et personnalité dans tout ce qu’il signe. Vous le croiserez probablement à une nouvelle table de Montréal.
