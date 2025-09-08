/
1x
PUBLICITÉ
Soins du visage et du corps

Mauvaise nuit? 4 astuces beauté pour avoir l'air reposée

Si vous manquez de sommeil, il y a de fortes chances que cela se voie. Voici des conseils de pro pour donner tout de même l’impression d’avoir eu votre compte de sommeil.
Par Andréanne Dion et Philippe Lépine
8 septembre 2025
Mauvaise nuit? 4 astuces beauté pour avoir l'air reposée

Photo: Unsplash

Nous avons demandé à Vee Mistry, esthéticienne spécialisée en soins du visage, et à Jodi Urichuk, maquilleuse professionnelle pour L’Oréal Paris Canada, comment donner tout de même l’impression d’avoir eu son compte de sommeil.

Hydratez-vous

«Buvez un grand verre d’eau dès votre réveil, afin de vous hydrater de l’intérieur», conseille Vee Mistry.

Massez votre peau

«Vous libérerez les tensions accumulées dans le visage, le cou et le décolleté», dit Vee Mistry. Ne vous compliquez pas la vie: appliquez votre huile ou votre baume nettoyant préféré en effectuant de longs mouvements, en commençant par le milieu de la poitrine, puis en remontant vers les épaules, le cou et le visage.

Détendez-vous

Les deux expertes aiment utiliser le froid pour apaiser la peau. Les outils rafraîchissants, tels qu’un rouleau ou un bâton refroidi, favorisent l’oxygénation et la circulation sanguine à la surface de la peau. Poursuivez avec des ingrédients repulpants et éclaircissants, tels que l’acide hyaluronique et la vitamine C, et une crème hydratante riche et onctueuse.

Rehaussez l'éclat de votre peau

Lorsque votre peau n’est pas au mieux de sa forme, mieux vaut limiter les interventions. Au lieu de multiplier les couches de maquillage, Jodi Urichuk privilégie la simplicité: contentez-vous de camoufler les rougeurs et les imperfections, puis appliquez une simple lotion.

3 produits qui peuvent aider

Mauvaise nuit? 4 astuces beauté pour avoir l'air reposée

🇨🇦 Three Ships - Sérum à l’acide hyaluronique Jelly Drops, 50$

Vee Mistry aime mélanger quelques gouttes de ce sérum à sa crème hydratante pour repulper instantanément sa peau. - A.D.

Mauvaise nuit? 4 astuces beauté pour avoir l'air reposée

Clarins – Roll-on Precious, 70$

Les billes de quartz légèrement texturées de ce nouvel outil de la maison française offrent une énergisante sensation glacée et un massage drainant qui aident à redessiner les contours du visage. - P.L.

PUBLICITÉ
Mauvaise nuit? 4 astuces beauté pour avoir l'air reposée

L’Oréal Paris - Lumi Glotion True Match, 24$

Cette lotion polyvalente offerte en quatre teintes peut s’appliquer sous le maquillage ou s’utiliser comme enlumineur liquide. - A.D.

Tous les produits cités dans ce texte ont été choisis de manière indépendante par notre équipe éditoriale. Certains achats effectués à partir des liens affiliés peuvent nous rapporter une petite commission, sans coût additionnel pour vous.

Êtes-vous extra?

Votre dose de mode, beauté et déco par courriel.

En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions d'utilisation et politique de confidentialité. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Andréanne Dion
Andréanne Dion

Andréanne Dion est journaliste pour les section style et beauté de Châtelaine.

Philippe Lépine
Philippe Lépine

Philippe est rédacteur en chef adjoint chez Châtelaine et signe l'infolettre stylée C'est extra. Il a travaillé au sein de médias d'information - La Presse, HuffPost, Métro, L'actualité - à titre de journaliste et de directeur multiplateforme. Il se spécialise dans la couverture d'enjeux sociaux, de tendances en matière de beauté, d'alimentation, de tourisme et de style. Récipiendaire d’un prix Lizette-Gervais remis par la FPJQ, il allie sérieux et personnalité dans tout ce qu’il signe. Vous le croiserez probablement à une nouvelle table de Montréal.

THÈMES ABORDÉS :
beautéSommeilhydratationPeauFatigueReposSoins de la peauSoins du visageSoins beauté
Advertisement
Advertisement
Copier le lien
Couverture magazine Châtelaine printemps 2025

ABONNEZ-VOUS À CHÂTELAINE

Joignez-vous à notre communauté pour célébrer la riche histoire du magazine Châtelaine, qui souligne ses 65 ans en 2025. Au programme : de nouvelles chroniques, une couverture culturelle élargie, des reportages passionnants et des hommages touchants aux femmes inspirantes qui ont eu une influence positive et durable sur notre société.