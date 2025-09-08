Nous avons demandé à Vee Mistry, esthéticienne spécialisée en soins du visage, et à Jodi Urichuk, maquilleuse professionnelle pour L’Oréal Paris Canada, comment donner tout de même l’impression d’avoir eu son compte de sommeil.

Hydratez-vous

«Buvez un grand verre d’eau dès votre réveil, afin de vous hydrater de l’intérieur», conseille Vee Mistry.

Massez votre peau

«Vous libérerez les tensions accumulées dans le visage, le cou et le décolleté», dit Vee Mistry. Ne vous compliquez pas la vie: appliquez votre huile ou votre baume nettoyant préféré en effectuant de longs mouvements, en commençant par le milieu de la poitrine, puis en remontant vers les épaules, le cou et le visage.

Détendez-vous

Les deux expertes aiment utiliser le froid pour apaiser la peau. Les outils rafraîchissants, tels qu’un rouleau ou un bâton refroidi, favorisent l’oxygénation et la circulation sanguine à la surface de la peau. Poursuivez avec des ingrédients repulpants et éclaircissants, tels que l’acide hyaluronique et la vitamine C, et une crème hydratante riche et onctueuse.

Rehaussez l'éclat de votre peau

Lorsque votre peau n’est pas au mieux de sa forme, mieux vaut limiter les interventions. Au lieu de multiplier les couches de maquillage, Jodi Urichuk privilégie la simplicité: contentez-vous de camoufler les rougeurs et les imperfections, puis appliquez une simple lotion.

3 produits qui peuvent aider

🇨🇦 Three Ships - Sérum à l’acide hyaluronique Jelly Drops, 50$

Vee Mistry aime mélanger quelques gouttes de ce sérum à sa crème hydratante pour repulper instantanément sa peau. - A.D.

Clarins – Roll-on Precious, 70$

Les billes de quartz légèrement texturées de ce nouvel outil de la maison française offrent une énergisante sensation glacée et un massage drainant qui aident à redessiner les contours du visage. - P.L.

L’Oréal Paris - Lumi Glotion True Match, 24$

Cette lotion polyvalente offerte en quatre teintes peut s’appliquer sous le maquillage ou s’utiliser comme enlumineur liquide. - A.D.