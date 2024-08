10 nouveautés culinaires pour l’été 2024

Sauces Accent (Maison Orphée)

Vinaigrettes ou mayonnaises ? Ni l’une ni l’autre : les nouvelles sauces Accent de Maison Orphée s’utilisent pour ajouter la touche finale à un plat. La saveur Citron Marrakech relève à merveille le goût d’un filet de poisson blanc ou d’une escalope de poulet, alors que Paprika Ibiza donne du piquant à un steak grillé. Pour ceux et celles qui rêvent de décorer leurs assiettes comme un grand chef !

5,99 $ la bouteille de 250 ml, dans plusieurs supermarchés et épiceries fines.

Saumon coho fumé du guerrier (Fumoir Grizzly)

Deux entreprises de la région de la Capitale-Nationale, Fumoir Grizzly et Les Épices du Guerrier, se sont associées pour créer un saumon fumé qui s’inspire des traditions culinaires de la communauté huronne-wendat. Du sucre d’érable, cinq sortes de poivre et une plante boréale appelée myrique baumier s’allient pour donner de la profondeur aux saveurs du poisson fumé à froid au bois d’érable. Un petit luxe qui fait du bien.

10,99 $ pour 100 g dans les supermarchés IGA.

Nigari et presse à tofu (Alcyon)

L’entreprise québécoise Alcyon, qui extrait du sel de mer des eaux cristallines entourant les Îles-de-la-Madeleine, a trouvé une façon innovante de revaloriser un sous-produit direct de ses activités. Elle transforme désormais le chlorure de magnésium en nigari, ingrédient coagulant essentiel à la préparation du tofu. Trois cuillerées à thé de ce liquide et huit tasses de lait de soya biologique ou maison suffisent pour créer environ 180 g de délicieux tofu ferme.

16,95 $ la bouteille de 237 ml ou 59,95 $ pour l’ensemble, dans les épiceries fines

Crevettes tigrées noires en papillon Tom Kha (Le Choix du président)

J’ignore qui a eu l’idée de transposer les saveurs fraîches et vives de la soupe thaïlandaise à la noix de coco dans ces crevettes à cuire sur le gril, mais je sais que cette personne mérite une augmentation de salaire. La citronnelle donne un «pep» inattendu à ces succulents crustacés qui ont disparu en quelques minutes dès que je les ai déposés au centre de la table. La vedette du barbecue!

15 $ pour 360 g dans les supermarchés Maxi et Provigo

Réfrigérant à vin et isolant pour canettes Rambler (Yeti)

Cher seau à glace, c’est fini entre nous deux. Je te quitte pour ce réfrigérant à vin qui fait le travail aussi bien que toi, mais sans gaspiller une seule goutte d’eau. Une fois refroidi au frigo, il garde le vin ou le champagne au frais jusqu’à la dernière coupe. J’adopte aussi son petit frère, l’isolant pour canettes minces de 355 ml (idéal pour nos suggestions de cocktails avec et sans alcool). Adieu, glace qui fond et qui coule partout !

90$ (réfrigérant à vin) et 35$ (isolant pour canettes), en ligne

Mayonnaise aux oignons rôtis (MAG)

Le Groupe MAG, de Saint-Augustin-de-Desmaures, dans la région de Québec, vend de la mayonnaise, ainsi que toute une collection de tartinades et de vinaigrettes crémeuses. Ce produit est mon préféré, car il donne un petit goût sophistiqué à n’importe quel sandwich. Une franche saveur d’oignons rôtis se marie parfaitement avec le jambon, le poulet et la dinde, mais aussi avec vos créations végétariennes.

5,99 $ la bouteille de 350 ml, dans les supermarchés IGA

Sauce sucrée aux piments et à la mangue (Blue Dragon)

Cette sauce (raisonnablement) épicée n’est pas tout à fait nouvelle, mais elle demeure l’une de mes trempettes préférées pour les rouleaux impériaux thaïlandais et les filets de poulet panés. Bien qu’elle soit sucrée, elle ne rebute pas les adultes grâce à son petit piquant fort bienvenu. Tous les hors-d’œuvre à l’asiatique y trouveront leur parfait accompagnement.

4,99 $ pour 360 g dans les supermarchés

Sauce de type ketchup (Madame Labriski)

Madame Labriski continue d’agrandir sa gamme de produits sans sucre raffiné en lançant une des sauces et des vinaigrettes à la purée de dattes. Cet intrigant ketchup s’avère plus liquide, mais aussi moins sucré que l’original de Heinz. S’il a retenu mon attention, c’est qu’il donne un brin d’élégance aux hot dogs et hamburgers, ainsi qu’à la traditionnelle trempette mayo-ketchup des plats de crudités. Une nouveauté à placer sur la table lors de votre prochain barbecue; parions que tout le monde voudra l’essayer!

6,99$ la bouteille de 350 ml, en ligne

Tartinade aux tomates séchées épicée (Chuck Hughes)

Faisons un retour aux années 1990, heure de gloire des tomates séchées au soleil, grâce à cette tartinade qui relève le goût des sandwichs et des canapés. Je l’ai même utilisée pour remplacer les tomates séchées de notre populaire recette de poulet «épouse-moi» crémeux, ce qui a donné à ce plat déjà délicieux un fort agréable petit kick supplémentaire. C’est l’ingrédient-surprise qui fera jaser vos invités!

7,99$ le pot de 375 ml, dans les supermarchés et en ligne

Fraises enrobées de chocolat au lait (Le Choix du président)

Quelque chose me dit que vous n’aurez nullement envie de partager ce petit sac réunissant deux des gourmandises les plus fantastiques qui soient, la fraise et le chocolat. L’emballage suggère de laisser ces friandises décongeler sur le comptoir pendant une dizaine de minutes avant d’y goûter… mais si vous réussissez, vous êtes plus fort que moi!

5,50 $ le sac de 200 g, dans les supermarchés Maxi (5,99$ chez Provigo)

