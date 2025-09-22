Recettes : un menu pour recevoir à moins de 150$

Ces petits canapés sont parfaits pour l’apéro. Préparés avec une pâte feuilletée du commerce, ils sont rapides et faciles à cuisiner.
Ce mélange classique gagne en saveur et en texture lorsque le brocoli et une partie des raisins sont rôtis.
Tout ce que vous aimez d’une trempette aux épinards et aux artichauts, avec une touche de miel et un peu plus de piquant.
Dans cette version maison du Shake'n Bake, populaire dans les années 1990, un mélange de mayonnaise et de moutarde empêche la volaille de se dessécher pendant la cuisson.
Le trifle est un dessert anglais amusant, et notre version aux petits biscuits Graham est parfaite pour un souper décontracté entre amis (surtout si ceux-ci portaient une clé à leur cou dans les années 1990!).
