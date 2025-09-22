/
Cuisine

Recettes : un menu pour recevoir à moins de 150$

Trempette chaude aux artichauts, rouleaux de pizza, salade de brocoli... Redécouvrez les classiques de votre maman en version revue et améliorée.
Par Stefanie Phillips
22 septembre 2025
Photo: Carmen Cheung

Rouleaux de pizza

Ces petits canapés sont parfaits pour l’apéro. Préparés avec une pâte feuilletée du commerce, ils sont rapides et faciles à cuisiner.

Photo: Carmen Cheung

Salade de brocoli et de raisins

Ce mélange classique gagne en saveur et en texture lorsque le brocoli et une partie des raisins sont rôtis.

Photo: Carmen Cheung

Trempette chaude aux épinards et aux artichauts

Tout ce que vous aimez d’une trempette aux épinards et aux artichauts, avec une touche de miel et un peu plus de piquant.

Photo: Carmen Cheung

Cuisses de poulet panées au four

Dans cette version maison du Shake'n Bake, populaire dans les années 1990, un mélange de mayonnaise et de moutarde empêche la volaille de se dessécher pendant la cuisson.

Photo: Carmen Cheung

Trifle aux P’tits oursons

Le trifle est un dessert anglais amusant, et notre version aux petits biscuits Graham est parfaite pour un souper décontracté entre amis (surtout si ceux-ci portaient une clé à leur cou dans les années 1990!).

THÈMES ABORDÉS :
recettemenurétrorecevoirMenu thématique
