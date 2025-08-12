/
Cuisine

La science du céviche

Ce plat de poisson frais et piquant est parfait pour les journées chaudes d’été. Voici comment le réussir à la perfection.
Par Jennifer Pallian
12 août 2025
Photo: Christie Vuong

La première fois que j’ai goûté un céviche, c’était dans un restaurant péruvien de Miami recommandé (avec insistance !) par un chauffeur de taxi. Sur une table en formica recouverte d’une nappe en plastique transparent, ce plat latino-américain est devenu ma nouvelle obsession. Le poisson raffermi par du jus de lime était soyeux et froid. L’oignon rouge ajoutait du croquant, tandis que la touche d’agrume était si vive qu’elle donnait du piquant.

Depuis, j’en ai dégusté de nombreuses variantes au Mexique – avec du thon cru ou du poulpe grillé arrosé de jus de lime acidulé et servi sur de petites tortillas grillées appelées tostadas –, et à Hawaï, où l’influence culinaire japonaise a introduit la sauce soja et l’huile de sésame dans le mélange.

J’aime aussi les versions véganes qui imitent la texture et les saveurs vives du poisson mariné à l’aide d’ingrédients comme le cœur de palmier et l’avocat. Tous les styles sont délicieux !

La vérité toute crue

Dans un céviche, le jus d’agrumes permet de raffermir le poisson ou les fruits de mer crus sans chaleur. On dit souvent que l’acide « cuit » le poisson, mais c’est faux. Quand vous faites cuire du poisson, la chaleur « déconstruit » les protéines de manière à ce qu’elles se lient plus étroitement entre elles.

L’acide, lui, opère à l’inverse : il agit aussi sur les protéines, mais en faisant en sorte qu’elles soient liées moins fortement, ce qui préserve une texture soyeuse. Attention toutefois de ne pas exagérer : un court
bain de 10 minutes dans le jus permet au poisson de rester tendre. Au-delà de 15 minutes, il risque de devenir caoutchouteux ou pâteux, car l’acide continue de décomposer les protéines.

Comme le jus d’agrumes ne tue pas les bactéries comme le fait la chaleur, il est essentiel d’utiliser du poisson de qualité « sushi » pour garantir la sécurité des aliments. Vous en trouverez dans les poissonneries et au rayon des produits surgelés de la plupart des supermarchés (recherchez le mot « sashimi »).

Céviche de thon

  • Préparation : 5 minutes
  • Temps total : 15 minutes
  • Pour 4 personnes

Ce céviche frais et brillant laisse s’exprimer d’audacieuses saveurs. À servir avec des tortillas, des tostadas ou des tranches de concombre.

Ingrédients

  • 200 g de thon de qualité sushi, coupé en dés
  • 2 c. à soupe d’oignon rouge, émincé
  • 2 c. à soupe de piment jalapeno, émincé
  • 2 c. à soupe de jus de lime frais
  • 4 c. à thé de jus de citron frais
  • 2 c. à soupe de coriandre, hachée
  • 2 c. à thé d’huile d’olive
  • 1⁄4 de c. à thé de sel casher

Préparation

  1. Mélanger le thon avec l’oignon, le piment jalapeno et les jus de citron et de lime dans un bol de taille moyenne. Couvrir et réfrigérer pendant 10 min.
  2. Incorporer la coriandre, l’huile et le sel. Goûter et rectifier l’assaisonnement si nécessaire.
Photo: Christie Vuong

Céviche végétalien

  • Préparation : 5 minutes
  • Temps total : 15 minutes
  • Pour 4 personnes

Les cœurs de palmier sont si tendres qu’ils remplacent très bien les fruits de mer. Comme ils sont souvent riches en acide citrique – ce qui peut les rendre très piquants –, j’ajoute des cubes d’avocat pour
équilibrer les saveurs.

Ingrédients

  • 398 ml (1 boîte) de cœurs de palmier, égouttés et hachés grossièrement
  • 60 ml (1⁄4 de tasse) d’oignon rouge, émincé
  • 2 c. à soupe de jus de lime frais
  • 2 c. à soupe de piment jalapeno, émincé
  • 2 c. à soupe de coriandre, hachée
  • 1 c. à soupe d’huile d’olive
  • 2⁄3 c. à thé de sel casher
  • 1⁄4 c. à thé de poivre noir, moulu
  • 1 avocat, coupé en dés

Préparation

  1. Mélanger les cœurs de palmier avec l’oignon, le jus de citron vert et le jalapeno dans un bol de taille moyenne. Réserver de 10 à 15 min.
  2. Incorporer la coriandre, l’huile, le sel et le poivre. Goûter et rectifier l’assaisonnement si nécessaire.
  3. Au moment de servir, incorporer délicatement l’avocat.

Jennifer Pallian
Jennifer Pallian

Jennifer Pallian est une chercheuse dans le domaine de l’alimentation, développeuse de recettes et blogueuse chez Foodess.

THÈMES ABORDÉS :
recettecuisinecevicheRecette végétariennerecette poissonpérou
