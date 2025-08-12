La première fois que j’ai goûté un céviche, c’était dans un restaurant péruvien de Miami recommandé (avec insistance !) par un chauffeur de taxi. Sur une table en formica recouverte d’une nappe en plastique transparent, ce plat latino-américain est devenu ma nouvelle obsession. Le poisson raffermi par du jus de lime était soyeux et froid. L’oignon rouge ajoutait du croquant, tandis que la touche d’agrume était si vive qu’elle donnait du piquant.

Depuis, j’en ai dégusté de nombreuses variantes au Mexique – avec du thon cru ou du poulpe grillé arrosé de jus de lime acidulé et servi sur de petites tortillas grillées appelées tostadas –, et à Hawaï, où l’influence culinaire japonaise a introduit la sauce soja et l’huile de sésame dans le mélange.

J’aime aussi les versions véganes qui imitent la texture et les saveurs vives du poisson mariné à l’aide d’ingrédients comme le cœur de palmier et l’avocat. Tous les styles sont délicieux !

La vérité toute crue

Dans un céviche, le jus d’agrumes permet de raffermir le poisson ou les fruits de mer crus sans chaleur. On dit souvent que l’acide « cuit » le poisson, mais c’est faux. Quand vous faites cuire du poisson, la chaleur « déconstruit » les protéines de manière à ce qu’elles se lient plus étroitement entre elles.

PUBLICITÉ

L’acide, lui, opère à l’inverse : il agit aussi sur les protéines, mais en faisant en sorte qu’elles soient liées moins fortement, ce qui préserve une texture soyeuse. Attention toutefois de ne pas exagérer : un court

bain de 10 minutes dans le jus permet au poisson de rester tendre. Au-delà de 15 minutes, il risque de devenir caoutchouteux ou pâteux, car l’acide continue de décomposer les protéines.

Comme le jus d’agrumes ne tue pas les bactéries comme le fait la chaleur, il est essentiel d’utiliser du poisson de qualité « sushi » pour garantir la sécurité des aliments. Vous en trouverez dans les poissonneries et au rayon des produits surgelés de la plupart des supermarchés (recherchez le mot « sashimi »).

Céviche de thon

Préparation : 5 minutes

Temps total : 15 minutes

Pour 4 personnes

Ce céviche frais et brillant laisse s’exprimer d’audacieuses saveurs. À servir avec des tortillas, des tostadas ou des tranches de concombre.

Ingrédients

200 g de thon de qualité sushi, coupé en dés

2 c. à soupe d’oignon rouge, émincé

2 c. à soupe de piment jalapeno, émincé

2 c. à soupe de jus de lime frais

4 c. à thé de jus de citron frais

2 c. à soupe de coriandre, hachée

2 c. à thé d’huile d’olive

1⁄4 de c. à thé de sel casher

Préparation

Mélanger le thon avec l’oignon, le piment jalapeno et les jus de citron et de lime dans un bol de taille moyenne. Couvrir et réfrigérer pendant 10 min. Incorporer la coriandre, l’huile et le sel. Goûter et rectifier l’assaisonnement si nécessaire.

Photo: Christie Vuong

Céviche végétalien

Préparation : 5 minutes

Temps total : 15 minutes

Pour 4 personnes

Les cœurs de palmier sont si tendres qu’ils remplacent très bien les fruits de mer. Comme ils sont souvent riches en acide citrique – ce qui peut les rendre très piquants –, j’ajoute des cubes d’avocat pour

équilibrer les saveurs.

PUBLICITÉ

Ingrédients

398 ml (1 boîte) de cœurs de palmier, égouttés et hachés grossièrement

60 ml (1⁄4 de tasse) d’oignon rouge, émincé

2 c. à soupe de jus de lime frais

2 c. à soupe de piment jalapeno, émincé

2 c. à soupe de coriandre, hachée

1 c. à soupe d’huile d’olive

2⁄3 c. à thé de sel casher

1⁄4 c. à thé de poivre noir, moulu

1 avocat, coupé en dés

Préparation