Lait frappé à la vanille et à la rose

Verser 2 c. à soupe de sirop de rose ou de fraise dans de grands verres. Ajouter 125 ml de lait dans chaque verre, puis remuer doucement pour créer un effet ombré sans mélanger complètement le sirop au lait. Garnir chaque verre avec 60 ml de vermicelles de riz, une c. à soupe de graines de basilic sucré ou de chia et 125 ml de cubes de Jell-O, en alternant chaque couche avec 21⁄2 c. à soupe de lait.