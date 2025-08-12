Pains plats aux cornichons et au zaatar

0
Photo: Christie Vuong
La saveur herbacée et citronnée du zaatar, un assaisonnement typique de la cuisine du Moyen-Orient, se marie parfaitement au piquant des cornichons à l’aneth et au pain plat carbonisé par endroits. La pâte est très facile à préparer, mais personne ne se plaindra si vous utilisez une pâte à pizza du commerce.
1 c. à soupe de miel
2 c. à thé de levure sèche active
500 ml (2 tasses) de farine tout usage, divisée
250 ml (1 tasse) d’eau tiède
2 c. à soupe d’huile d’olive extra-vierge, plus pour badigeonner
1 c. à thé de sel casher
250 ml (1 tasse) de lait à 3,25%
2 c. à soupe de beurre non salé
2 c. à soupe de farine tout usage
1 pincée de sel
115 g (1⁄4 lb) de mozzarella râpée, divisée
250 ml (1 tasse) de cornichons à l’ail et à l’aneth tranchés, divisés
2 c. à soupe de zaatar
Pâte: fouetter le miel avec la levure et l’eau tiède dans un grand bol. Laisser reposer pendant 5 min. Incorporer 250 ml de farine en fouettant, puis continuer à fouetter fermement pendant 3 min. (Le mélange ressemblera à une pâte épaisse.) Couvrir le bol avec un torchon et laisser lever à température ambiante jusqu’à ce que le mélange gonfle et forme des bulles, environ 1 h.
À l’aide d’une cuillère en bois, incorporer 2 c. à soupe d’huile et le sel casher au mélange. Ajouter le reste de la farine et continuer à remuer jusqu’à ce qu’une pâte se forme.
Transférer la pâte sur une surface légèrement farinée. Fariner vos mains, puis pétrir la pâte pendant 3 min. Laver le bol, puis le badigeonner d’huile. Remettre la pâte dans le bol et la retourner plusieurs fois pour l’enduire légèrement d’huile. Couvrir le bol et laisser la pâte lever pendant 20 min.
Sauce blanche: pendant ce temps, faire chauffer le lait dans une petite casserole à feu vif jusqu’à ce qu’il commence à frémir, puis le réserver dans une tasse à mesurer. Réduire le feu à moyen-vif. Faire fondre le beurre dans la même casserole, puis ajouter la farine et la pincée de sel en fouettant (réduire le feu si la farine commence à brunir). Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que le mélange de farine devienne doré et dégage un arôme de noisette, de 2 à 3 min. Verser lentement le lait tout en continuant de fouetter. Lorsque la sauce commence à épaissir, la remuer avec une spatule en caoutchouc jusqu’à ce qu’elle soit assez épaisse pour recouvrir le dos d’une cuillère, de 4 à 5 min.
Préchauffer le gril à feu moyen-élevé.
Diviser la pâte en quatre boules égales. Sur une surface bien farinée, étaler chaque morceau en un ovale de 1 cm d’épaisseur. Badigeonner légèrement le dessus avec de l’huile. Disposer 2 portions à la fois, côté huilé vers le bas, directement sur les grilles du barbecue. Griller jusqu’à ce que la base soit légèrement dorée, mais encore pâteuse, environ 2 min. Badigeonner davantage d’huile sur le dessus, puis utiliser des pinces pour retourner rapidement la pâte.
Étendre un quart de la sauce blanche sur chaque portion de pâte, puis y disperser le quart du fromage et des cornichons. Baisser le couvercle du barbecue. Cuire jusqu’à ce que la croûte soit bien dorée et le fromage fondu, de 3 à 5 min. Retirer du gril et saupoudrer de zaatar. Répéter l’opération avec les deux autres boules de pâte. Servir chaud.
