Pains plats aux cornichons et au zaatar

Sauce blanche: pendant ce temps, faire chauffer le lait dans une petite casserole à feu vif jusqu’à ce qu’il commence à frémir, puis le réserver dans une tasse à mesurer. Réduire le feu à moyen-vif. Faire fondre le beurre dans la même casserole, puis ajouter la farine et la pincée de sel en fouettant (réduire le feu si la farine commence à brunir). Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que le mélange de farine devienne doré et dégage un arôme de noisette, de 2 à 3 min. Verser lentement le lait tout en continuant de fouetter. Lorsque la sauce commence à épaissir, la remuer avec une spatule en caoutchouc jusqu’à ce qu’elle soit assez épaisse pour recouvrir le dos d’une cuillère, de 4 à 5 min.