Sauté de porc et d’asperges à l’asiatique

0
Photo tirée du livre Meal prep de Mélanie Marchand
Cette recette facile, tirée du livre Meal prep de Mélanie Marchand, montre bien l’avantage de préparer des ingrédients d’avance pour se simplifier la vie les soirs de semaine.
2 filets de porc, coupés en cubes
1 c. à soupe (15 ml) d’huile de sésame grillé
1 c. à soupe (15 ml) d’huile d’olive
1 c. à soupe (15 ml) d’assaisonnement asiatique ou sel et poivre
1 oignon, tranché
2 contenants de 250 g de champignons shiitakes, coupés en deux ou tranchés
1 botte de 325 g d’asperges parées, coupées en tronçons
½ tasse (125 ml) de châtaignes d’eau, tranchées
1 c. à soupe (15 ml) d’huile de sésame grillé
1 échalote française, ciselée
2 c. à soupe (30 ml) de gingembre frais, râpé
3 tasses (750 ml) de sauce brune du commerce
2 tasses de quinoa cuit
2 c. à soupe (30 ml) d'huile de sésame grillée
1/3 tasse (80 ml) d'oignons verts, émincés
Graines de sésame
½ c. à soupe (22 ml) d’huile de sésame grillé, divisée
1 gousse d’ail, hachée
Sel et poivre
À FAIRE À L'AVANCE: Couper le porc et déposer dans un sac hermétique. Ajouter les huiles et les assaisonnements. Refermer, bien mélanger et conserver au frigo.
Couper les légumes et conserver séparément dans des sacs hermétiques au frigo.
Préparer la sauce en mélangeant tous les ingrédients et conserver dans un contenant hermétique au frigo.
Mélanger les ingrédients du quinoa sésame et oignons vert et conserver dans un sac hermétique au frigo.
LE SOIR MÊME: Dans une grande poêle antiadhésive, chauffer la moitié de l’huile. Cuire les morceaux de porc marinés 2-3 min de chaque côté ou jusqu’à belle coloration. Réserver.
Dans la même poêle, chauffer le reste de l’huile. Ajouter l’oignon et les champignons déjà coupés. Cuire 3-4 min. Saler et poivrer. Ajouter l’ail et cuire 1 min. Mouiller avec la sauce déjà préparée. Porter doucement à ébullition. Ajouter les morceaux de porc cuits, les asperges et les châtaignes d’eau. Cuire 2-3 min ou jusqu’à ce que le tout soit cuit. Accompagner de quinoa sésame-oignon vert.
Recette tirée de Meal prep, de Mélanie Marchand (Éditions La semaine, 2025, 200 p. Recette publiée avec l’aimable autorisation de l’éditeur.
