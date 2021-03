Le yoga pour soulager la douleur

La méditation et le yoga s’avèrent des approches de choix pour soulager la douleur chronique. Pas moins de 9 participants sur 10 qui ont adhéré à un programme de réduction du stress ont affirmé y avoir trouvé des façons de mieux vivre avec leur condition. Pendant huit semaines, à raison de deux heures et demie par semaine, une trentaine de femmes et d’hommes américains, âgés de 34 à 77 ans, ont appris les principes de la méditation de pleine conscience et du hatha yoga, et les ont intégrés à leur quotidien. En s’entraînant à être attentifs au moment présent, sans jugement négatif, ils ont constaté que la douleur leur semblait moins présente et que leur humeur était meilleure. La dépression va souvent de pair avec la douleur chronique puisque les gens atteints finissent par perdre espoir de voir leur état s’améliorer. Au terme de l’étude, certains volontaires ont noté une diminution de leurs symptômes dépressifs aussi importante que s’ils avaient pris des antidépresseurs. Ils ont également retrouvé la capacité d’effectuer certains mouvements.

Source : The journal of the American Osteopathic Association