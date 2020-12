Clémentines

Du soleil en quelques bouchées ! Peu caloriques, bourrées de vitamine C et d’antioxydants, les clémentines fournissent des glucides, juste assez pour donner un petit supplément d’énergie. Contrairement aux jus, les fruits entiers contiennent des fibres. Ce qui favorise un meilleur contrôle de l’appétit. Si on a très faim, on peut compléter avec une poignée de noix ou un yogourt.

2 clémentines : 70 calories, 18 g de glucides, 1 g de protéines, 2,5 g de fibres, 0 g de gras.