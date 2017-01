10 tendances alimentaires pour 2017

Quoi de neuf au rayon des tendances alimentaires pour 2017? Le retour du chou-fleur (eh oui, encore!), l’apparition d’une nouvelle super épice à saupoudrer un peu partout (hello, curcuma!), les petits-déjeuners salés et inspirés de la tradition asiatique ou moyen-orientale… Gros plan sur tout ce qui s’en vient dans nos assiettes.

Le curcuma

Prisée pour ses bienfaits sur la santé, cette super épice jaune doré se marie aussi bien aux smoothies et aux cafés au lait qu’aux gins aromatisés. Deux recettes pour en tirer profit: ces choux-fleurs marinés et ce thé réconfortant pour apaiser les symptômes du rhume.



Le poké

Ce plat d’inspiration hawaïenne, composé de poisson cru et de riz, auquel on ajoute des échalotes, des algues, du soja ou du sésame, a inspiré plusieurs ouvertures de restos au Québec l’an dernier. Grâce à ses garnitures santé – gingembre, coriandre, avocat… –, le poké est aussi délicieux que nutritif. On peut même le préparer à la maison avec du saumon ou du thon de qualité.

La pieuvre

Selon le réseau social Pinterest, la pieuvre sera partout en 2017. Il ne faut pas se laisser intimider par l’aspect peu ragoûtant de cet invertébré des mers. La pieuvre est étonnamment délicieuse. Et plus facile à préparer qu’on ne le pense!

Le bol du bouddha

À base de quinoa ou de riz brun, ce plat consistant composé de légumes crus et grillés, de haricots et de protéines, comme les noix et les graines, regorge d’ingrédients santé. C’est idéal quand on cherche de nouvelles idées pour les repas de semaine.

La pizza naan

Une révolution pour nos soirées pizza! Il suffit de garnir un pain naan acheté en épicerie avec nos ingrédients préférés, et de le placer sous le grill.

Quelques idées:

Pizza indienne aux pois chiches

Pizza aux légumes grillés

Pizza à la courge

Des garnitures aussi consistantes qu’un repas

Des garnitures extrêmes, vous avez dit? Oh oui: en 2017, on décorera nos bloody caesars de pizzas et nos milk-shakes, de beignes!

Le chou-fleur (encore lui!)

Le chou-fleur continue à envahir nos assiettes, et pas seulement sous sa forme habituelle. On trouve maintenant du riz de chou-fleur prêt-à-cuire commercialisé par certaines grandes marques (comme Green Giant; https://www.greengiant.com/new-products/), et plusieurs recettes végétariennes d’inspiration asiatique maintiennent ce légume au top des tendances alimentaires.

Le charbon activé

Considéré comme un agent détoxifiant, le charbon végétal activé contribuerait aussi à faire baisser le taux de cholestérol. Cette poudre est fabriquée à partir de matières végétales organiques telles que les coques de noix de coco, le bois ou la tourbe. Le charbon activé trouvera son chemin vers nos assiettes et nos verres en 2017, notamment en le mélangeant à des cocktails ou à de la pâte à pizza.

Les algues marines

Les algues ont connu un essor énorme au cours des dernières années. Le nori, ces feuilles d’algues séchées — qui peuvent être consommées telles quelles ou réhydratées et intégrées dans des salades maison —, se trouve maintenant dans la plupart des épiceries. Les algues bleues ont aussi fait les manchettes avec leurs propriétés antioxydantes et stimulantes pour le système immunitaire. Prête à les voir apparaître dans un café au lait santé en 2017?

Des déjeuners venus d’ailleurs

Cette année, la cuisine du monde pourrait révolutionner nos petits-déjeuners. On adore les bols de congee (une bouillie de riz salé), et les pide turcs (une pâte croustillante en forme de bateau, farcie d’un savoureux mélange d’herbes, de légumes verts, de fromage, de viande et d’œufs). Bien sûr, on peut aussi manger ces plats pour le lunch!