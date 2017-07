Taboulé au citron confit

De tradition libanaise, le taboulé est une salade à base de boulgour, d’oignon, de persil, de menthe, de tomates, de jus de citron et d’huile d’olive. On le sert généralement avec d’autres mezzes (assortiment de hors-d’œuvre froids), mais on peut très bien le déguster comme accompagnement à un plat principal.