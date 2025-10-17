Comment avoir une belle peau cet automne ?

La peau sensible, beaucoup s’en plaignent... Entre 40 % et 70 % de la population nord-américaine en souffrirait. Selon les spécialistes, une peau sensible est une peau ultra-réactive. « On pense surtout aux personnes au teint clair et à la peau fine et transparente, donc plus fragile et moins pourvue en moyens de défense », explique la dermatologue Marie-Christine Roy. « Elles rougissent facilement, que ce soit causé par l’exposition au soleil, une irritation ou l’activité de leurs vaisseaux sanguins », note Jacques Charbonneau, dermatologue à l’Institut du laser cutané de l’Outaouais.

La moindre variation affecte les épidermes sensibles : le froid, la chaleur, le soleil, le stress, le manque de sommeil, l’effort physique, les nettoyages du visage trop énergiques... Aussitôt, c’est le branle-bas de combat : sécheresse, tiraillements, démangeaisons, rougeurs. À cet égard, l’automne est une période critique. « C’est le moment de l’année où les plus gros problèmes de peau se pointent », soutient Jennifer Brodeur, esthéticienne et propriétaire de la clinique Bella, à Montréal.

« Quand on abuse du soleil en été, la couche cornée s’épaissit. C’est un mécanisme de défense de l’épiderme pour se protéger des rayons UV », poursuit-elle. Cet épaississement du grain de peau empêche le sébum de s’éliminer normalement. L’automne venu, on s’expose moins au soleil, l’excès de sébum est libéré et il y a un effet rebond.

En outre, l’humidité ambiante est plus élevée de juin à août. « La peau en bénéficie. Mais à la minute où on fait fonctionner le chauffage dans nos maisons et que l’humidex chute dehors, la peau devient irritable », signale le Dr Charbonneau. Voici les principaux problèmes affectant les peaux sensibles et les façons d’y remédier.

Les rougeurs

C’est quoi ? Il en existe différents types (couperose, rosacée, eczéma, acné, psoriasis), causés ou aggravés par divers facteurs (hérédité, allergie alimentaire, utilisation du mauvais produit…).

Les signes ? Grosso modo, la rosacée se caractérise par un rougissement localisé surtout aux joues, au nez, au front et au menton, s’accompagnant parfois de petits boutons ; la couperose, par des capillaires sanguins dilatés ; l’eczéma, par la formation de croûtes et de squames et l’acné, par des boutons et des comédons qui obstruent les pores et les follicules pileux.

Les solutions ? Le recours à un nettoyant crème que l’on rince à l’eau tiède, mais pas plus d’une fois par jour. Ensuite, bien qu’on soit parfois portée à ne rien appliquer sur sa peau, de peur d’exacerber le problème, se rappeler que l’hydratation est capitale. Surtout en cas d’eczéma, « où la peau perd de son eau et a besoin de plus d’émollients », précise la Dre Roy.

Autre produit utile : une eau thermale en vapo. « Cela rafraîchit et apaise », affirme Jennifer Brodeur. Il faut connaître les bons ingrédients, ainsi que ceux à éviter, selon nos trois experts. « On choisit des cosmétiques dépourvus de parfums, de colorants et d’agents de conservation, dit le Dr Charbonneau. Les parabènes et les thiazolinones (que l’on trouve partout, même dans les produits de lessive) figurent souvent parmi les agents irritants, de même que les ingrédients anti-âge comme le rétinol et la vitamine A. »

Drunk Elephant – Crème nettoyante Mello Marula, 49$ les 150ml

Se démaquiller et se nettoyer la peau, oui. La décaper, oh que non! Ce nettoyant extradoux en crème gélifiée contient de l’avoine colloïdale apaisante, de l’huile de graines de marula antioxydante et du beurre de graine de Shorea stenoptera nourrissant. Il laisse une sensation de peau bien nette, sans effet huileux et sans embraser l’épiderme non plus. Il est en plus formulé sans parfum ajouté, ni huiles essentielles, silicones, colorants ou alcools solvants, pour limiter les agressions cutanées.

Avène – Eau thermale en brume, 27 $ les 300 ml

Sa fine bruine apaisante riche en minéraux permet de soulager toutes sortes d'affections cutanées, du psoriasis aux brûlures. Ses oligo-éléments aident aussi à rééquilibrer le pH de la peau.

La sécheresse

C’est quoi ? Une peau à court de lipides.

Les signes ? Teint terne, manque d’éclat et de souplesse, tiraillements et desquamation (plaques sèches et croûtées).

Les solutions ? Ne pas surnettoyer la peau. « Notre système crée naturellement un film gras sur celle-ci pour la protéger. On ne doit pas le dissoudre complètement », explique le Dr Charbonneau, qui suggère l’utilisation d’un savon doux à pH neutre et à base d’un humectant comme la glycérine. Jennifer Brodeur conseille pour sa part « une crème nettoyante, qu’on choisit sans colorant ni parfum. On se tient loin des gels nettoyants, qui contiennent souvent de l’alcool. » Et on ne se lave le visage qu’une fois par jour.

« Il est important de ne pas trop manipuler la peau sèche », souligne la Dre Roy. Pour hydrater, « on nourrit les peaux très sèches avec des crèmes composées de céramides, d’urée ou d’acide lactique (de la famille des AHA), des ingrédients qui retiendront l’eau dans les cellules », recommande le Dr Charbonneau. De son côté, Jennifer Brodeur propose de se tourner vers des produits à base d’huiles, comme l’huile de jojoba ou de pépins de raisin. « Ils seront facilement absorbés par l’épiderme », précise-t-elle.

Aestura – Nettoyant moussant, 29$ les 150ml

Venu tout droit de Corée, la mecque des soins de la peau innovants, ce nettoyant tout doux au pH équilibré chouchoute la barrière cutanée tout en retirant efficacement les impuretés. La peau apparaît plus douce et moins réactive après une utilisation continue.

SkinCeuticals – Crème relipidante anti-âge Triple Lipid Restore, 190$ les 48ml

Ce soin expert vedette permet de rééquilibrer les peaux visiblement asséchées et squameuses, leur procurant illico un aspect plus lisse et rebondie. Malgré sa richesse en lipides (céramides, cholestérol naturel, acides gras et huiles essentielles), elle est rapidement absorbée, laisse un fini éclatant mais sans film gras. C'est d'ailleurs pourquoi elle convient à tous les types de peaux, même les plus sensibles.

La déshydratation

C’est quoi ? Une peau assoiffée.

Les signes ? Semblables à ceux de la peau sèche, à cette différence qu’une fine couche de graisse est présente sur la zone T malgré les desquamations, « la peau produisant de l’huile pour combler le manque d’eau », explique l’esthéticienne.

Les solutions ? La règle du nettoyage en douceur s’applique ici aussi. « Puis on hydrate avec une potion contenant des ingrédients réparateurs, comme les vitamines B, C et E. Puissant antioxydant, la vitamine C est reconnue comme un agent antivieillissement, mais elle a également pour effet de booster l’hydratation et l’élasticité », fait valoir Jennifer Brodeur. La Dre Roy suggère d’utiliser un sérum, plus concentré en actifs.

Uriage – Concentré de crème réparateur Cica Daily, 29$ les 50ml

Ce soin offert à prix doux a été créé exprès pour les peaux fragilisées. Grâce à sa combinaison de Centella asiatica (Cica), qui favorise la cicatrisation, la vitamine B5 apaisante et l'acide hyaluronique hydratant et repulpant, la peau retrouve son lustre tout en demeurant plus unifiée à long terme.

Dermalogica – Sérum Biolumin-C Night restore, 154$ les 25 ml

Si les dermatologues recommandent d’appliquer la vitamine C le jour, c’est que son action antioxydante aide à renforcer la protection de la peau contre les rayons UV et la pollution, en plus d’unifier et de raviver le teint. Mais elle s’avère également bienfaisante la nuit! Cette nouveauté de cette marque chouchou des adeptes de beaut en est la preuve. La vitamine C qu’il contient répare les dommages causés par le stress oxydatif durant la journée et la provitamine D renforce la barrière d’hydratation. Résultat après deux semaines: un lustre naturel durable et un grain de peau notablement plus lisse.

Cet article publié en 2020 a été mis à jour en octobre 2025.