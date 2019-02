Salade de kale et de courge butternut grillée

Préparation: 15 minutes

Cuisson: 50 minutes

Donne 2 portions

Ingrédients

60 ml (1/4 de tasse) d’amandes entières, coupées grossièrement

125 ml (1/2 tasse) de courge butternut, pelée et coupée en cubes

45 ml (3 c. à soupe) d’huile végétale

1 pincée de sel

1 pincée de poivre

4 à 6 feuilles de kale, coupées grossièrement, sans les tiges

60 ml (1/4 de tasse) de fromage parmesan, râpé

Le jus de 1/2 citron frais

Préparation

Placer une grille au centre du four. Préchauffer le four à 220 ºC (425 ºF). Tapisser une plaque à cuisson de papier sulfurisé ou la huiler légèrement. Étendre les amandes sur la plaque en une couche mince. Cuire au four environ 10 minutes ou jusqu’à ce que les amandes commencent à brunir et à dégager leur arôme. Laisser refroidir. Dans un bol, mélanger les cubes de courge butternut, 15 ml (1 c. à soupe) d’huile ainsi que le sel et le poivre. Déposer la courge sur la plaque de cuisson. Cuire au four environ 40 minutes ou jusqu’à ce que la courge soit tendre et caramélisée. Remuer les cubes toutes les 10 ou 15 minutes pendant la cuisson. Dans un grand bol, mélanger les cubes de courge cuite, le kale, les amandes, le fromage parmesan, le reste de l’huile végétale et le jus de citron. Poivrer généreusement et saler légèrement.

À lire aussi: Écorces de chocolat noir à la grenade

Annie Ferland est nutritionniste, docteure en pharmacie et fondatrice de ScienceFourchette.com. Énergique, créative et allumée, elle a créé une plateforme unique qui a comme objectif d’enrichir les connaissances à propos de la nutrition et de simplifier (vraiment beaucoup!) l’alimentation de chacun.