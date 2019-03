Préparation: 15 minutes

Cuisson: 20 minutes

Donne 12 muffins

Ingrédients

Streusel

2 c. à soupe de farine tout usage

1 c. à soupe de cassonade foncée, tassée

1 1/2 c. à thé de beurre, fondu

Pâte à muffins

430 ml (1 3/4 tasse) de farine tout usage

1 1/2 c. à thé de poudre à lever

1/2 c. à thé de bicarbonate de soude

1 1/2 c. à thé de cannelle

3/4 c. à thé de gingembre moulu

1/4 c. à thé de piment de la Jamaïque

1/4 c. à thé de sel

2 œufs

160 ml (2/3 tasse) d’huile de canola

125 ml (1/2 tasse) de babeurre

125 ml (1/2 tasse) de sucre

60 ml (1/4 tasse) cassonade foncée, tassée

2 c. à thé d’extrait de vanille

500 ml (2 tasses) de carottes, râpées

2 c. à soupe de graines de citrouille

Préparation

Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Déposer une coupelle en papier dans chacune des cavités d’un moule à 12 muffins.

Pour la préparation du streusel : dans un petit bol, mélanger la farine et la cassonade. Ajouter le beurre et mélanger avec les mains jusqu’à ce que la préparation soit friable. Réserver. Pour la préparation de la pâte à muffins : dans un grand bol, mélanger la farine, la poudre à lever, le bicarbonate de soude, les épices et le sel. Dans un bol de grandeur moyenne, battre les œufs avec l’huile, le babeurre, le sucre, la cassonade et la vanille. Ajouter aux ingrédients secs et mélanger, sans plus. Ajouter les carottes et mélanger. Répartir la pâte dans les coupelles. Garnir des graines de citrouille et du streusel. Cuire au four jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre d’un muffin en ressorte propre, de 18 à 20 minutes. Laisser tiédir dans le moule environ 10 minutes. Démouler et servir les muffins encore chauds.

Variante

Pain aux carottes, glaçage au fromage à la crème

Préchauffer le four à 175 °C (350 °F). Vaporiser d’huile un moule à pain de 23 x 13 cm (9 x 5 po). Suivre les instructions de la recette de muffins aux carottes, mais sans faire le streusel. Verser la pâte dans le moule à pain et cuire au four jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre du pain en ressorte propre, de 50 à 60 minutes. Laisser tiédir dans le moule 10 minutes. Démouler et laisser refroidir complètement. Glaçage : dans un bol, battre 60 ml (1/4 tasse) de fromage à la crème ramolli avec 250 ml (1 tasse) de sucre glace, en ajoutant celui-ci 125 ml (1/2 tasse) à la fois, jusqu’à ce que la préparation soit légère. Ajouter 1/4 c. à thé d’extrait de vanille en battant. Étendre sur le pain refroidi et garnir de graines de citrouille.

