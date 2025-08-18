Photo: Unsplash
Lorsque les rapports sexuels sont douloureux, le principal coupable est souvent le syndrome génito-urinaire de la ménopause (SGUM), qui touche plus de la moitié des femmes ménopausées. La perte d’élasticité et la sécheresse vaginale qui caractérisent ce syndrome sont dues aux changements subis durant la transition hormonale: à mesure que la production d’œstrogènes diminue, le vagin devient moins élastique, ses tissus s’amincissent et son pH change.
Le SGUM n’est pas l’unique cause possible de la sécheresse vaginale: chez certaines femmes, c’est l’allaitement ou un moyen de contraception qui est à la source du problème. Il est donc important de bien identifier vos symptômes, puis d’en parler à un médecin, conseille la Dre Shafeena Premji, omnipraticienne albertaine qui siège au conseil d’administration de la Société canadienne de la ménopause.
Pour les femmes ménopausées qui présentent d’autres symptômes, comme des bouffées de chaleur ou des sueurs nocturnes, l’hormonothérapie de la ménopause est indiquée. Mais si seule la sécheresse vaginale vous incommode, un traitement à l’aide de comprimés, d’une crème ou d’inserts d’œstrogénothérapie vaginale pourrait être plus efficace, dit la Dre Premji. Ces produits sur ordonnance s’utilisent dans le vagin, de sorte qu’ils ne circulent pas dans le sang et ont moins d’effets secondaires que l’hormonothérapie systémique.
On trouve aussi, sur ordonnance et en vente libre, des hydratants vaginaux à appliquer sur la vulve et à l’intérieur du vagin pour en hydrater les tissus. Une utilisation régulière est nécessaire pour obtenir des résultats.
Pour les femmes qui cherchent à contrer la sécheresse pendant les rapports sexuels, la Dre Premji précise qu’il n’y a pas de risque à utiliser un lubrifiant, même en combinaison avec un autre produit. Recherchez un lubrifiant à base d’eau ou de silicone et appliquez-le à l’intérieur du vagin, sur la vulve, sur le pénis ou sur les jouets que vous utiliserez. (Vous pouvez le réchauffer avec vos mains avant de l’appliquer.)
Quatre lubrifiants québécois et canadiens pour partir à l’aventure. Si vous utilisez des jouets en silicone, assurez-vous, pour ne pas les endommager, de choisir un produit à base d’eau.
Les trois lubrifiants de cette marque (deux à base d’eau et un à base de silicone) se vendent en pharmacie.
Ce produit de la collection de Caroline Néron est à base d’eau, ce qui le rend compatible avec les jouets en silicone et garantit qu’il ne tachera pas les draps.
Le fabricant ontarien de la coupe menstruelle Diva Cup met aussi en marché ce lubrifiant hydratant à base d’aloès, qui est compatible avec les jouets.
Le fabricant de condoms Jems, une entreprise fondée par deux femmes, produit ce lubrifiant épais à base de silicone.
Avec Gillian Grace et Julie Gobeil
Joignez-vous à notre communauté pour célébrer la riche histoire du magazine Châtelaine, qui souligne ses 65 ans en 2025. Au programme : de nouvelles chroniques, une couverture culturelle élargie, des reportages passionnants et des hommages touchants aux femmes inspirantes qui ont eu une influence positive et durable sur notre société.