4 desserts à boire frais et originaux

Photo: Christie Vuong

Shrub à la menthe et au concombre

Si vous aimez la limonade, vous adorerez la combinaison sucrée-acidulée de cette boisson appelée Sharbat e Sekanjabin en langue persane. C’est le sirop qui en fait un shrub, puisqu’il contient du vinaigre. En Iran, ce sirop est souvent servi comme trempette pour des feuilles de laitue. Allez-y doucement avec le vinaigre au début, afin d’obtenir un résultat à votre goût.

Photo: Christie Vuong

Lait frappé à la vanille et à la rose

La première fois que j’ai goûté une falooda, un lait frappé persan, j’étais encore toute petite. Quel délice que cette boisson soyeuse aux nouilles froides et aux graines de basilic noir croquantes, sublimées par le lait et la crème glacée! Vous n’aimez pas les saveurs florales ? Remplacez le sirop de rose par du sirop de fraise et vous serez au paradis.

Photo: Christie Vuong

Limonade glacée à la mangue

La mangonada est une boisson glacée mexicaine sucrée, acidulée, légèrement épicée et très rafraîchissante, donc parfaite pour les journées très chaudes. Ajoutez une dose de tequila blanche à chaque verre pour en faire un cocktail original.

Photo: Christie Vuong

Punch rose

Le hwachae, un punch rose dont les racines dans la cuisine coréenne remontent à plusieurs siècles, vit son heure de gloire grâce à des vidéos devenues virales sur TikTok. Il doit être servi rapidement pour éviter que le lait et la boisson gazeuse ne se séparent.