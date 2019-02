Roule ta boule

Pétrir, façonner, enrober, c’est rigolo. Et bon pour la dextérité! Voici quelques idées de recettes simples pour «rouler» en famille.

1. Truffes en chocolat + brindilles de bonbons, ou noix de coco râpée, ou pistaches hachées.

2. Fromage de chèvre + noix hachées ou graines de citrouille, ou canneberges séchées.

3. Minibocconcinis + fines tranches de prosciutto et fines herbes fraîches.

Super touski

Un beau gros gratin, c’est génial pour passer «tout c’qui reste» dans le frigo et rassasier les troupes un soir de semaine. On fait participer les enfants pour couper, tailler ou disposer les restes de légumes et de viande dans un grand plat et le tour est joué! Le touski peut aussi prendre la forme d’une omelette, d’un sauté, de pâtes ou d’un crumble salé (recouvert d’un mélange de farine, beurre, parmesan et chapelure).

Granités à gratter

Fabriquer un granité – un genre de slush, mais plus santé et plus dense – est un jeu d’enfant. Puis on gratte cette glace à la fourchette ou à la cuillère avant de la laisser fondre dans la bouche. Un délice! Tous les fruits ou presque peuvent être ainsi transformés, de même que les concombres, les tomates et les poivrons. Il suffit de leur ajouter un peu de sucre et du jus de citron, puis de placer le tout au congélateur pour quelques heures.

Un repas dans une feuille

Quand une feuille de laitue Boston sert d’assiette, les petites mains s’en donnent à cœur joie! Croquettes de poisson, salade de poulet, fromage halloumi en cubes… une foule de bonnes choses peuvent y prendre place. Une fois bien garnie, on peut rouler la feuille pour manger avec les doigts. Et, si on veut faire voyager les papilles de nos petits, on essaie les rouleaux de printemps avec une feuille de riz ou bien les témakis, une feuille d’algue garnie et roulée en cône.

En bouchées c’est mieux

Miniburger, grilled-cheese divisé en carrés, wrap coupé en morceaux (comme des sushis), plus c’est petit, plus c’est joli! Le mets le plus banal prend des airs de festin. On pense aussi aux mini-brochettes et aux aliments sur bâtonnets, comme les croustilles de parmesan ou les pâtisseries cake pops.

Saperli…trempettes!

Ah! ce cher mélangeur! Il fouette, il brasse, il écrabouille… et il fascine les petits. Avec les trempettes qu’on y concocte, les crudités se dévorent sans protestations.

1. Aubergines en baba ganoush + pitas grillés ou grissinis

2. Pois chiches en houmous + poivrons rouges ou pois mange-tout

3. Yogourt, miel et cannelle + fraises, quartiers d’orange ou cubes d’ananas

Popcorn et cinéma maison, que du bon!

En version sucrée (sirop d’érable, caramel ou chocolat), salée (épices ou fromage râpé) ou sucrée-salée (miel et arachides), le pop-corn transforme n’importe quel film en véritable événement. Vraiment pas cher et tellement savoureux.

Mise à jour d’un texte publié le 8 mars 2012