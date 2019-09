Dans le récipient d’un robot culinaire, mélanger l’ail et le sel, en raclant les parois du récipient de temps à autre, jusqu’à la formation d’une pâte. Tout en continuant à mélanger, verser très lentement, en filet, 125 ml (1/2 tasse) d’huile, puis 1/2 c. à thé de jus de citron. La pâte épaissira et deviendra blanche et crémeuse. Répéter de manière à incorporer le reste de l’huile et du jus de citron, l’appareil toujours en marche, de 5 à 8 minutes. Ajouter l’eau glacée et mélanger jusqu’à ce que la sauce soit homogène. Servir avec les côtelettes d’agneau harissa et zaatar . La sauce se conserve jusqu’à 2 semaines au réfrigérateur, dans un contenant fermé.