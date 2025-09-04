Le beurre est cher, et il ne convient pas à tout le monde. Et même si vous en avez un bloc au frigo, vous n’aurez pas forcément envie d’attendre qu’il ramollisse avant de pouvoir l’utiliser. Bonne nouvelle: il y a plusieurs solutions de rechange au beurre qui remplacent très bien le beurre dans les recettes salées et sucrées.

Pourquoi les recettes contiennent-elles du beurre?

Le beurre est fait de matière grasse d’origine laitière. Il est solide lorsque refroidi, tartinable à température ambiante et liquide lorsque chauffé. Dans les produits de boulangerie, le beurre enrobe les autres ingrédients, ce qui crée une texture tendre, ajoute de l’humidité et confère un goût riche et gourmand.

Dans les recettes qui nécessitent du beurre fondu, telles que les crêpes ou les muffins et autres gâteaux faits avec de la levure chimique, vous pouvez remplacer le beurre par une quantité égale d’huile végétale ou d’huile de coco fondue. Les huiles végétales ajoutent de l’humidité et de la tendreté. L’huile de noix de coco, bien que sans produits laitiers, est également solide à température ambiante; elle se comporte donc comme le beurre. Choisissez une huile de coco raffinée, car son goût sera beaucoup moins intense que celui des variétés vierges.

Pour les pâtisseries, comme les fonds de tarte, les biscuits et les carrés, vous pouvez remplacer le beurre par une quantité égale de graisse végétale ou de substitut de beurre non laitier (par exemple, celui de la marque Earth Balance), sans compromettre le croustillant. (Le résultat peut toutefois être moins savoureux.)

PUBLICITÉ

Des purées de fruits pour réduire la teneur en matières grasses

Dans les muffins, les gaufres et les biscuits, remplacez la moitié du beurre par une huile végétale au goût neutre, telle que l’huile de canola ou de pépins de raisin – ou bien par un beurre végétalien –, et l’autre moitié par une purée de fruits, comme de la compote de pommes.

À noter: la texture des biscuits à base de purée de fruits ressemblera plus à celle d’un gâteau que si vous les aviez cuisinés uniquement avec beurre ou de la graisse végétale.

Pour faire sauter ou griller des légumes, de la viande et du poisson, utilisez une huile au goût neutre (comme l’huile de canola, de tournesol ou de pépins de raisin) ou de l’huile de noix de coco raffinée. Pour les plats plus riches, comme une purée de pommes de terre onctueuse ou un macaroni au fromage, où les produits laitiers jouent un rôle prépondérant, il vaut mieux s’en tenir au beurre ou opter pour une recette entièrement végétalienne.

La version originale (en anglais) de cet article a été traduite par l’équipe de Châtelaine en août 2025.