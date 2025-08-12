Salade de pêches grillées, maïs frais et feta

0
Photo: Christie Vuong
Cette salade, c’est l’été dans une assiette! Aussitôt servie, aussitôt disparue, vous verrez.
1⁄2 oignon rouge moyen, finement tranché
2 c. à soupe de vinaigre blanc
1 c. à soupe de miel
1 pincée de sel
Le zeste et le jus de 2 limes
3 pêches
1 c. à soupe d’huile d’olive extra-vierge
1 pincée de sel
3 épis de maïs, égrainés
3 radis, finement tranchés
150 g (1/3lb) de fromage feta, émietté
1 c. à soupe de la saumure de la feta
1 pincée d’assaisonnement au chili
125 ml (1⁄2tasse) de basilic frais, grossièrement déchiré
Oignons marinés: déposer l’oignon tranché dans un bol moyen en verre ou en céramique. Mélanger le vinaigre, le miel et le sel dans une petite casserole et porter à feu vif. Amener à ébullition, puis verser sur les tranches d’oignon. Remuer jusqu’à ce que le liquide devienne rose vif, puis laisser reposer pendant 5 min. Incorporer le zeste et le jus de lime. Réserver.
Préchauffer le barbecue à température moyenne-élevée. Huiler la grille.
Salade: dénoyauter les pêches, puis les couper en six quartiers chacune. Mélanger les pêches avec l’huile et la pincée de sel dans un grand bol. Disposer les pêches, côté coupé vers le bas, sur le gril. Cuire jusqu’à ce que des marques de cuisson se forment, de 2 à 3 min par côté. Remettre les pêches dans le bol.
Ajouter le maïs, les radis, la feta, la saumure, l’assaisonnement au chili et l’oignon mariné (avec le liquide) aux pêches. Bien mélanger. Au moment de servir, garnir de basilic et d’un filet d’huile, si désiré.
