/
1x
PUBLICITÉ

Salade de pêches grillées, maïs frais et feta

0

  • PRÉPARATION15 min
  • TEMPS TOTAL25 min
  • Portions4 à 5 portions
Salade de pêches grillées, maïs frais et feta

Photo: Christie Vuong

Cette salade, c’est l’été dans une assiette! Aussitôt servie, aussitôt disparue, vous verrez.

Oignon mariné

  • 1⁄2 oignon rouge moyen, finement tranché

  • 2 c. à soupe de vinaigre blanc

  • 1 c. à soupe de miel

  • 1 pincée de sel

  • Le zeste et le jus de 2 limes

Salade

  • 3 pêches

  • 1 c. à soupe d’huile d’olive extra-vierge

  • 1 pincée de sel

  • 3 épis de maïs, égrainés

  • 3 radis, finement tranchés

  • 150 g (1/3lb) de fromage feta, émietté

  • 1 c. à soupe de la saumure de la feta

  • 1 pincée d’assaisonnement au chili

  • 125 ml (1⁄2tasse) de basilic frais, grossièrement déchiré

Préparation

  • Oignons marinés: déposer l’oignon tranché dans un bol moyen en verre ou en céramique. Mélanger le vinaigre, le miel et le sel dans une petite casserole et porter à feu vif. Amener à ébullition, puis verser sur les tranches d’oignon. Remuer jusqu’à ce que le liquide devienne rose vif, puis laisser reposer pendant 5 min. Incorporer le zeste et le jus de lime. Réserver.

  • Préchauffer le barbecue à température moyenne-élevée. Huiler la grille.

  • Salade: dénoyauter les pêches, puis les couper en six quartiers chacune. Mélanger les pêches avec l’huile et la pincée de sel dans un grand bol. Disposer les pêches, côté coupé vers le bas, sur le gril. Cuire jusqu’à ce que des marques de cuisson se forment, de 2 à 3 min par côté. Remettre les pêches dans le bol.

  • Ajouter le maïs, les radis, la feta, la saumure, l’assaisonnement au chili et l’oignon mariné (avec le liquide) aux pêches. Bien mélanger. Au moment de servir, garnir de basilic et d’un filet d’huile, si désiré.

Êtes-vous extra?

Votre dose de mode, beauté et déco par courriel.

En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions d'utilisation et politique de confidentialité. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

THÈMES ABORDÉS :
recettecuisinesaladebarbecuepêcheBBQbarbecue végétarienfetagrilladesMaïs
PUBLICITÉ
PUBLICITÉ
Copier le lien
Couverture magazine Châtelaine printemps 2025

ABONNEZ-VOUS À CHÂTELAINE

Joignez-vous à notre communauté pour célébrer la riche histoire du magazine Châtelaine, qui souligne ses 65 ans en 2025. Au programme : de nouvelles chroniques, une couverture culturelle élargie, des reportages passionnants et des hommages touchants aux femmes inspirantes qui ont eu une influence positive et durable sur notre société.