Grillades: 5 recettes pour cuisiner dehors

Dès que le temps se réchauffe, j’allume le gril. Les repas préparés et partagés en plein air ont un petit quelque chose de spécial; je trouve même qu’ils ont meilleur goût. C’est peut-être la caresse de la flamme, la fraîcheur des produits tout juste cueillis, ou peut-être encore le fait de ne pas avoir à passer l’aspirateur sous la table une fois que les enfants ont fini de manger. Quoi qu’il en soit, je suis une inconditionnelle du barbecue.
Que vous soyez une cuisinière expérimentée ou néophyte, invitez vos amis et promettez-leur que ce sera une fête!
Cette salade, c’est l’été dans une assiette! Aussitôt servie, aussitôt disparue, vous verrez.
La saveur herbacée et citronnée du zaatar, un assaisonnement typique de la cuisine du Moyen-Orient, se marie parfaitement au piquant des cornichons à l’aneth et au pain plat carbonisé par endroits. La pâte est très facile à préparer, mais personne ne se plaindra si vous utilisez une pâte à pizza du commerce.
Les viandes grillées et le cumin forment un tandem parfait. En arrosant la bavette d’un tzatziki maison aux herbes du jardin, vous obtenez un plat simple mais renversant.
Les crevettes grillées sont toujours très appréciées. L’astuce consiste à ne pas leur faire subir trop de traitements, à l’exception d’une marinade rapide et, bien sûr, d’une bonne trempette dans une sauce au miel piquante!
Cette salade est magnifiquement rafraîchissante et absolument délicieuse. Le mizithra est un type de fromage grec qui ressemble à la feta lorsqu’il est frais et un peu extensible, mais pour cette recette, j’ai utilisé une version vieillie, qui est friable et un peu salée. Si vous n’en trouvez pas, la ricotta salata est un excellent substitut, mais n’importe quel fromage à pâte dure comme le pecorino ou le parmesan fera l’affaire.
