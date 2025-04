Photo: Christie Vuong

Poulet « rôti » à la mijoteuse

Une cuisson lente et douce transformera votre poulet tout simple en une création culinaire profondément tendre et riche. La chair demeure juteuse et se détache presque de l’os, alors que le collagène devient gélatineux, ce qui donne une texture ultra-soyeuse à l’ensemble. Et que dire du bouillon ? Conservez-le pour ajouter de la saveur à vos soupes et autres plats de la semaine.

Photo: Christie Vuong

Riz brun en grande quantité

Depuis que ma belle-mère, originaire de l’Inde, m’a appris à faire cuire le riz et les autres céréales (comme le quinoa, ) comme des pâtes, je ne peux plus faire autrement. C’est si facile : il n’est pas nécessaire de mesurer une quantité d’eau précise, et le résultat est parfaitement tendre.

Photo: Christie Vuong

Haricots blancs crémeux à l’ail et à l’oignon

La croyance selon laquelle le sel empêche les haricots de ramollir est un mythe. Au contraire, le sel aide les haricots à cuire plus uniformément, ce qui leur donne une texture plus crémeuse.

Photo: Christie Vuong

Soupe au poulet, aux haricots blancs et au riz

Cette soupe consistante et saine est un choix réconfortant pour tous les soirs de la semaine. Elle sera encore plus savoureuse si vous utilisez le bouillon obtenu grâce à la cuisson du poulet à la mijoteuse.

Photo: Christie Vuong

Burritos aux haricots blancs

Le petit goût épicé de ces burritos en fait un repas à la fois satisfaisant et facile à préparer. Pour les rendre plus nourrissants – ou pour obtenir plus de portions – ajoutez 75 ml (1/3 de tasse) de riz cuit dans chaque tortilla.

Photo: Christie Vuong

Casserole de poulet et de brocoli

Crémeux, réconfortant et rempli de poulet, de brocoli et de riz, ce plat préparé dans une seule poêle est le mélange parfait de saveurs et de textures. Une cuisson rapide lui donne un fini doré et fromagé, idéal pour un repas réconfortant.

Photo: Christie Vuong

Poulet thaï au cari instantané (ou presque !)

Ce cari d’inspiration thaïlandaise, qui combine du lait de coco crémeux, des légumes frais et une touche de lime, est parfait pour un soir de semaine. Le poulet précuit aide à concocter un repas délicieux en un rien de temps.

Photo: Christie Vuong

Paella rapide

Cette paella rapide réunit du chorizo fumé, du poulet tendre et du riz parfumé au safran dans un plat savoureux à préparer dans une seule casserole. Le riz et le poulet précuits en font un repas facile et satisfaisant, sans sacrifier les saveurs classiques de la paella traditionnelle.