Semaine du 4 au 10 août

Photo : Sian Richards et Erik Putz

Lundi: Fajitas de portobellos grillés

Charnus et parfumés, les champignons portobellos sont en vedette dans cette recette de fajitas végés.

Mardi: Porc barbecue à la chinoise

Au cours de la cuisson, la sauce char siu (prononcer char shoo) mélangée à des piments chipotle caramélise la viande, qui s'imprègne ainsi d'arômes fumés.

Photo: Margherita Romagnoli

Mercredi: Salade repas au poulet, papaye et avocat

Cette recette de salade de poulet, papaye et avocat est un parfait mélange de saveurs et de couleurs !

Photo: Roberto Caruso

Jeudi: Bâtonnets de poisson, trempette au yogourt à l’aneth

Oublions les produits surgelés et cuisinons ces bâtonnets de poisson croustillants !

Vendredi: Poitrine de dinde farcie au saumon fumé

Voici une version simple et élégante du poulet à la Kiev, avec en prime une surprise : du saumon fumé. On sert cette dinde nappée d'une sauce au vin blanc. Accompagnez-la d'asperges ou de concombre étuvé et de fettucine verts au pesto.

Photo: Erik Putz

Samedi: Bavette de bœuf poêlée et salade de roquette

Pour un repas riche en couleurs et en saveurs, on sert cette bavette de bœuf poêlée et sa salade de roquette.

Dimanche: Frittata aux haricots noirs, au maïs et au poireau

Voici un exemple de plat végétarien, tiré du livre intitulé La cuisine végétarienne allégée, de Rose Reisman (Éd. Trécarré).

Semaine du 11 au 17 août

Une salade fattouche aux pois chiches, ça vous fait envie ? Et que dire de burgers de saumon à l'avocat, d'une salade de boeuf teriyaki ou d'une autre des recettes délicieuses qui se trouvent dans notre menu de la semaine !

Photo: Pixabay

Lundi: Gyros à la dinde

Rien de plus simple qu'un bon pain pita, de la sauce tzatziki, des oignons et des tomates. Et du fromage feta, pourquoi pas ?

Mardi: Sauté de boeuf et de brocoli aux cinq-épices

Consistant, santé, regorgeant de saveurs... et prêt en moins de 20 minutes.

Mercredi: Poulet Pad Thaï

Habituellement, on sert cette spécialité thaïlandaise avec des nouilles de riz. Mais on peut les remplacer sans problème par des fettucine ou des linguine.

Photo: Angus Fergusson

Jeudi: Burgers de saumon à l'avocat

On trouve une bonne dose d’oméga-3 dans cette galette de poisson, d'avocat et de graines de lin moulues.

Photo: Roberto Caruso

Vendredi: Taboulé aux grains de blé dur, aux pommes et au fromage feta

Cette salade rassasiante se veut un repas complet qu'on prépare en 20 minutes, une fois les grains de blé cuits.

Samedi: Salade de boeuf teriyaki

Les viandes maigres : une excellente source de fer, de zinc et de vitamine B12.

Photo: Erik Putz

Dimanche: Salade fattouche aux pois chiches

Que faire avec des pitas qui ont séché ? On les incorpore dans cette salade fattouche, grand classique de la cuisine du Moyen-Orient.