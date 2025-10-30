Menu de la semaine

Ce potage réconfortant vous fera le plus grand bien durant la saison froide.
Un épatant risotto végétarien que l’on cuit à la mijoteuse, tout simplement.
Ces boulettes sont aussi bonnes froides, en sandwich dans un pita.
Par temps froid, un chili, c'est réconfortant. Celui-ci contient des cubes de bœuf, de la saucisse italienne et il est bien épicé.
Réconfortante à souhait, cette délectable chaudrée de poisson blanc deviendra vite l’un de vos classiques.
Ce pâté au poulet réconfortant convient à toutes les occasions. Il peut également se préparer jusqu'à une journée à l'avance.
Des jarrets de veau si tendres qu'ils se coupent à la fourchette.
Constance Cazzaniga collabore au magazine Châtelaine depuis l'été 2024. Auparavant journaliste pigiste, vous avez pu la lire dans différents magazines québécois et dans les cahiers spéciaux du Devoir, notamment. Anciennement cheffe de la section culturelle au journal Métro, elle se spécialise en culture, société et art de vivre, avec un intérêt marqué pour la mode, la beauté et la gastronomie. Vous la croiserez peut-être dans une salle de spectacle, en train de lire un essai féministe avant la levée du rideau.
