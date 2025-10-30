/
1x
PUBLICITÉ
Cuisine

Menu de la semaine

Novembre appelle aux recettes réconfortantes, comme notre potage au brocoli et au cheddar, notre chili de bœuf et saucisses ou encore notre pâté au poulet campagnard. Trouvez-en encore plus dans notre menu de la semaine!
Par Constance Cazzaniga
30 octobre 2025

Semaine du 3 au 9 novembre

Menu de la semaine
Photo: Michael Elliott

Lundi: Potage au brocoli et au cheddar

Ce potage réconfortant vous fera le plus grand bien durant la saison froide.

Menu de la semaine
Photo: Roberto Caruso

Mardi: Risotto végétarien à l’orge et à la courge

Un épatant risotto végétarien que l’on cuit à la mijoteuse, tout simplement.

Menu de la semaine

Mercredi: Boulettes végé à l’italienne

Ces boulettes sont aussi bonnes froides, en sandwich dans un pita.

Menu de la semaine

Jeudi: Chili de boeuf et saucisses

Par temps froid, un chili, c'est réconfortant. Celui-ci contient des cubes de bœuf, de la saucisse italienne et il est bien épicé.

PUBLICITÉ
Menu de la semaine
Photo: Roberto Caruso

Vendredi: Chaudrée de poisson blanc

Réconfortante à souhait, cette délectable chaudrée de poisson blanc deviendra vite l’un de vos classiques.

Menu de la semaine

Samedi: Pâté au poulet campagnard

Ce pâté au poulet réconfortant convient à toutes les occasions. Il peut également se préparer jusqu'à une journée à l'avance.

Menu de la semaine

Dimanche: Jarrets de veau aux herbes à la méditerranéenne (osso buco)

Des jarrets de veau si tendres qu'ils se coupent à la fourchette.

Êtes-vous extra?

Votre dose de mode, beauté et déco par courriel.

En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions d'utilisation et politique de confidentialité. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Constance Cazzaniga
Constance Cazzaniga

Constance Cazzaniga collabore au magazine Châtelaine depuis l'été 2024. Auparavant journaliste pigiste, vous avez pu la lire dans différents magazines québécois et dans les cahiers spéciaux du Devoir, notamment. Anciennement cheffe de la section culturelle au journal Métro, elle se spécialise en culture, société et art de vivre, avec un intérêt marqué pour la mode, la beauté et la gastronomie. Vous la croiserez peut-être dans une salle de spectacle, en train de lire un essai féministe avant la levée du rideau.

THÈMES ABORDÉS :
recettemenurecette facilerecette poissonMenu de la semainesouper rapide
Advertisement
Advertisement
Copier le lien

ABONNEZ-VOUS À CHÂTELAINE

Joignez-vous à notre communauté pour célébrer la riche histoire du magazine Châtelaine, qui souligne ses 65 ans en 2025. Au programme : de nouvelles chroniques, une couverture culturelle élargie, des reportages passionnants et des hommages touchants aux femmes inspirantes qui ont eu une influence positive et durable sur notre société.