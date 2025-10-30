Menu de la semaine

Semaine du 3 au 9 novembre

Photo: Michael Elliott

Lundi: Potage au brocoli et au cheddar

Ce potage réconfortant vous fera le plus grand bien durant la saison froide.

Photo: Roberto Caruso

Mardi: Risotto végétarien à l’orge et à la courge

Un épatant risotto végétarien que l’on cuit à la mijoteuse, tout simplement.



Mercredi: Boulettes végé à l’italienne

Ces boulettes sont aussi bonnes froides, en sandwich dans un pita.



Jeudi: Chili de boeuf et saucisses

Par temps froid, un chili, c'est réconfortant. Celui-ci contient des cubes de bœuf, de la saucisse italienne et il est bien épicé.

Photo: Roberto Caruso

Vendredi: Chaudrée de poisson blanc

Réconfortante à souhait, cette délectable chaudrée de poisson blanc deviendra vite l’un de vos classiques.



Samedi: Pâté au poulet campagnard

Ce pâté au poulet réconfortant convient à toutes les occasions. Il peut également se préparer jusqu'à une journée à l'avance.



Dimanche: Jarrets de veau aux herbes à la méditerranéenne (osso buco)

Des jarrets de veau si tendres qu'ils se coupent à la fourchette.

