Menu de la semaine

Un mets rapide qu'on fait avec les restes de légumes. Si on n'a pas de brocoli, on peut le remplacer par des haricots verts, des épinards et même des pommes de terre sautées.
Boulettes juteuses et salade croquante: une assiette équilibrée et réconfortante.
Pour ce plat, le secret est dans la sauce! Un peu de piment de la Jamaïque, de piment de cayenne et de poudre de chili lui donnent un agréable petit piquant qui évoque les plus belles soirées sous le ciel des tropiques.
Dans cette pizza, mariée à du prosciutto et à de la crème, la courge musquée prend un petit air alsacien très inspirant.
Ces filets de truite sont délicieux sur un lit de légumes, mesclun ou de cresson, la sauce servant alors aussi de vinaigrette.
On troque le thon contre le saumon, à l'occasion.
Une recette typiquement portugaise proposée par le chef du restaurant Le Solmar, dans le Vieux-Montréal.
Votre dose de mode, beauté et déco par courriel.
Constance Cazzaniga collabore au magazine Châtelaine depuis l'été 2024. Comme journaliste pigiste, vous pouvez la lire dans différents magazines québécois et dans les cahiers spéciaux du Devoir, notamment. Anciennement cheffe de la section culturelle au journal Métro, elle se spécialise en culture, société et art de vivre, avec un intérêt marqué pour la mode, la beauté et la gastronomie. Vous la croiserez peut-être dans une salle de spectacle, en train de lire un essai féministe avant la levée du rideau.
ABONNEZ-VOUS À CHÂTELAINE
Joignez-vous à notre communauté pour célébrer la riche histoire du magazine Châtelaine, qui souligne ses 65 ans en 2025. Au programme : de nouvelles chroniques, une couverture culturelle élargie, des reportages passionnants et des hommages touchants aux femmes inspirantes qui ont eu une influence positive et durable sur notre société.