Cuisine

Menu de la semaine

Cette semaine, notre menu est composé de poulet des Caraïbes, de moules à la portugaise, de pizzas à la courge et d'autres recettes que vous ne voudrez pas manquer!
Par Constance Cazzaniga
29 août 2025

Semaine du 1er au 7 septembre

Photo: Erik Putz

Lundi: Quiche sans croûte au brocoli

Un mets rapide qu'on fait avec les restes de légumes. Si on n'a pas de brocoli, on peut le remplacer par des haricots verts, des épinards et même des pommes de terre sautées.

Photo: Sian Richards

Mardi: Boulettes de boeuf façon nordique et salade de chou frisé et betterave

Boulettes juteuses et salade croquante: une assiette équilibrée et réconfortante.

Photo: iStock

Mercredi: Poulet des Caraïbes

Pour ce plat, le secret est dans la sauce! Un peu de piment de la Jamaïque, de piment de cayenne et de poudre de chili lui donnent un agréable petit piquant qui évoque les plus belles soirées sous le ciel des tropiques.

Photo: Dana Dorobantu

Jeudi: Pizzas à la courge

Dans cette pizza, mariée à du prosciutto et à de la crème, la courge musquée prend un petit air alsacien très inspirant.

Photo: iStock

Vendredi: Filets de truite poêlés aux pignons

Ces filets de truite sont délicieux sur un lit de légumes, mesclun ou de cresson, la sauce servant alors aussi de vinaigrette.

Samedi: Croquettes de thon

On troque le thon contre le saumon, à l'occasion.

Dimanche: Moules à la portugaise (Mexilhoes à portuguesa)

Une recette typiquement portugaise proposée par le chef du restaurant Le Solmar, dans le Vieux-Montréal.

Constance Cazzaniga
Constance Cazzaniga collabore au magazine Châtelaine depuis l'été 2024. Comme journaliste pigiste, vous pouvez la lire dans différents magazines québécois et dans les cahiers spéciaux du Devoir, notamment. Anciennement cheffe de la section culturelle au journal Métro, elle se spécialise en culture, société et art de vivre, avec un intérêt marqué pour la mode, la beauté et la gastronomie. Vous la croiserez peut-être dans une salle de spectacle, en train de lire un essai féministe avant la levée du rideau.

THÈMES ABORDÉS :
recettecuisineMenu de la semaine
