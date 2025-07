Semaine du 14 au 20 juillet

Photo: Erik Putz

Lundi: Bol de millet, champignons et crevettes

Pour sortir de l’ordinaire, rien de tel que ce délicieux bol de millet, champignons et crevettes très facile à préparer.

Photo: iStock

Mardi: Poulet au beurre à l'indienne

On ne se contente pas d’apprécier cette recette traditionnelle indienne au restaurant, on la prépare également à la maison.

Photo: Roberto Caruso

Mercredi: Burgers fraîcheur à l’italienne

Une tonne d'ingrédients frais pour un burger réjouissant!

Jeudi: Bol méditerranéen

Tout en fraîcheur et en saveurs, un délice maison ultra facile à préparer.

Photo: Christie Vuong

Vendredi: Boulettes d’agneau à la friteuse à air

Photo : Christie Vuong

Samedi: Brochettes de bifteck

Incorporer des pommes de terre grelots à ses brochettes ? Pourquoi pas ! On ajoute aussi du bifteck, des échalotes françaises et des poivrons rouges. On obtient ainsi un repas complet délicieux.

Photo : Erik Putz

Dimanche: Pappardelles et sauce ragù au canard

Garni de tomates, de canard et de burrata, ce plat de pâtes nous transporte sous le soleil de l’Italie en quelques bouchées.

Semaine du 7 au 13 juillet

Photo: Christie Vuong

Lundi: Sauté de boeuf au vinaigre balsamique

De la mangue sucrée et un filet de vinaigre balsamique ajoutent une note exotique à ce plat tout simple.

Photo: Erik Putz

Mardi: Kedgeree (pilaf) au tofu fumé

Le kedgeree se prépare traditionnellement avec du poisson. En voici une excellente version végane au tofu fumé.

Photo: Erik Putz

Mercredi: Croquettes de porc et tofu

En ajoutant du tofu à ces délicieuses croquettes à base de porc, vous diminuez un peu votre consommation de viande.

Photo: Annie Ferland

Jeudi: Quinoa aux champignons et au kale, façon riz frit

Le riz frit a la cote. Mais le quinoa frit, c’est cent fois meilleur ! Grillé au wok, il prend une belle couleur ambrée. Accompagné d’un soupçon de sauce piquante, le quinoa frit deviendra l’un de vos mets préférés.

Photo: Roberto Caruso

Vendredi: Tajine de poulet à la marocaine

Gingembre, cannelle, coriandre et curcuma donnent du caractère à ce délicieux tajine de poulet à la marocaine.

Photo: Erik Putz

Samedi: Fregola sarda aux palourdes

Parées de palourdes et de tomates cerises multicolores, ces pâtes raviront les yeux comme le palais.

Dimanche: Biftecks grillés à la sauce chimichurri

Le chimichurri, cette sauce argentine, est à la cuisine latino ce que le pesto est à la cuisine méditerranéenne : des notes fraîches et acidulées qui s'harmonisent bien aux grillades.

Semaine du 30 juin au 6 juillet

Photo: Christie Vuong

Lundi: Burritos aux haricots blancs

Le petit goût épicé de ces burritos en fait un repas à la fois satisfaisant et facile à préparer. Pour les rendre plus nourrissants – ou pour obtenir plus de portions – ajoutez 75 ml (1/3 de tasse) de riz cuit dans chaque tortilla.

Photo: Émilie Gaillet

Mardi: Porc Char Siu facile

Grande amatrice de Char Siu, la créatrice de recettes Émilie Gaillet en ramène de chaque virée à l’épicerie asiatique. Mais il est possible d’en faire facilement à la maison ! Ce porc BBQ laqué d’une sauce sucrée aux cinq épices chinoises est un véritable délice !

Photo: Erik Putz

Mercredi: Farfalles et brocofleur grillé

Savoureux à souhait, le brocofleur, aussi connu comme le chou romanesco, côtoie avec bonheur les pâtes et le prosciutto dans cette succulente recette.

Photo: Roberto Caruso

Jeudi: Falafels aux herbes et salade de concombre

Ce plat de falafels aux herbes et salade de concombre est frais, vitaminé et savoureux. Que demander de plus ?

Photo: Erik Putz

Vendredi: Tostadas de tomates vertes et crevettes

Des crevettes fraîches, de l'avocat onctueux, des tomates vertes juteuses... Et hop ! c'est la fiesta mexicaine dans l'assiette !

Photo: Christie Vuong

Samedi: Brochettes de poulet sumac-menthe glacées à l’abricot

Le sumac et la menthe donnent une saveur incomparable au poulet grillé. Une judicieuse façon de renouveler ses recettes barbecue.

Photo: John Cullen

Dimanche: Côtes levées kalbi

Pour vous délecter de côtes levées kalbi, nul besoin de foncer vers le rayon des surgelés. La preuve avec cette recette toute simple, mais bien assaisonnée, aux goûts de la Corée.