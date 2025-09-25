Menu de la semaine

Semaine du 29 septembre au 5 octobre

Lundi: Poulet puttanesca

Une recette rapide savoureuse, aux accents d'Italie.

Mardi: Soupe de poisson à la provençale

Cette recette se prépare avec le poisson blanc de votre choix: sole, morue, aiglefin ou turbot.



Mercredi: Pâté chinois à la mexicaine

Pour une version revisitée du pâté chinois, on troque les pommes de terre contre la polenta prête à l'emploi.



Jeudi: Gâteau de quinoa aux courgettes et au fromage feta

On profite de la polyvalence du quinoa pour préparer un gâteau salé aux courgettes, feta et tomates séchées!

Vendredi: Escalopes de céleri-rave panées

Ces escalopes de céleri-rave panées ont un petit goût de revenez-y. Et elles sont tout simplement délectables en sandwich!



Samedi: Paella rapide

Cette paella rapide réunit du chorizo fumé, du poulet tendre et du riz parfumé au safran dans un plat savoureux à préparer dans une seule casserole. Le riz et le poulet précuits en font un repas facile et satisfaisant, sans sacrifier les saveurs classiques de la paella traditionnelle.



Dimanche: Macaroni au Parmigiano Reggiano

Repas réconfortant par excellence, le macaroni au fromage devient tout à coup plus raffiné quand on le cuisine avec du parmesan. Un petit luxe qui fait du bien au moral!

