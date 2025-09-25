Menu de la semaine

Une recette rapide savoureuse, aux accents d'Italie.
Cette recette se prépare avec le poisson blanc de votre choix: sole, morue, aiglefin ou turbot.
Pour une version revisitée du pâté chinois, on troque les pommes de terre contre la polenta prête à l'emploi.
On profite de la polyvalence du quinoa pour préparer un gâteau salé aux courgettes, feta et tomates séchées!
Ces escalopes de céleri-rave panées ont un petit goût de revenez-y. Et elles sont tout simplement délectables en sandwich!
Cette paella rapide réunit du chorizo fumé, du poulet tendre et du riz parfumé au safran dans un plat savoureux à préparer dans une seule casserole. Le riz et le poulet précuits en font un repas facile et satisfaisant, sans sacrifier les saveurs classiques de la paella traditionnelle.
Repas réconfortant par excellence, le macaroni au fromage devient tout à coup plus raffiné quand on le cuisine avec du parmesan. Un petit luxe qui fait du bien au moral!
Votre dose de mode, beauté et déco par courriel.
Constance Cazzaniga collabore au magazine Châtelaine depuis l'été 2024. Comme journaliste pigiste, vous pouvez la lire dans différents magazines québécois et dans les cahiers spéciaux du Devoir, notamment. Anciennement cheffe de la section culturelle au journal Métro, elle se spécialise en culture, société et art de vivre, avec un intérêt marqué pour la mode, la beauté et la gastronomie. Vous la croiserez peut-être dans une salle de spectacle, en train de lire un essai féministe avant la levée du rideau.
ABONNEZ-VOUS À CHÂTELAINE
Joignez-vous à notre communauté pour célébrer la riche histoire du magazine Châtelaine, qui souligne ses 65 ans en 2025. Au programme : de nouvelles chroniques, une couverture culturelle élargie, des reportages passionnants et des hommages touchants aux femmes inspirantes qui ont eu une influence positive et durable sur notre société.