Cuisine

Menu de la semaine

Débutez le mois d'octobre du bon pied avec de succulentes recettes telles que notre paella rapide, notre pâté chinois à la mexicaine et notre poulet puttanesca.
Par Constance Cazzaniga
25 septembre 2025

Semaine du 29 septembre au 5 octobre

Menu de la semaine
Photo: Erik Putz

Lundi: Poulet puttanesca

Une recette rapide savoureuse, aux accents d'Italie.

Menu de la semaine
Photo: iStock

Mardi: Soupe de poisson à la provençale

Cette recette se prépare avec le poisson blanc de votre choix: sole, morue, aiglefin ou turbot.

Menu de la semaine
Photo: Edward Pond

Mercredi: Pâté chinois à la mexicaine

Pour une version revisitée du pâté chinois, on troque les pommes de terre contre la polenta prête à l'emploi.

Menu de la semaine
Photo: Margherita Romagnoli

Jeudi: Gâteau de quinoa aux courgettes et au fromage feta

On profite de la polyvalence du quinoa pour préparer un gâteau salé aux courgettes, feta et tomates séchées!

Menu de la semaine
Photo: Erik Putz

Vendredi: Escalopes de céleri-rave panées

Ces escalopes de céleri-rave panées ont un petit goût de revenez-y. Et elles sont tout simplement délectables en sandwich!

Menu de la semaine
Photo: Christie Vuong

Samedi: Paella rapide

Cette paella rapide réunit du chorizo fumé, du poulet tendre et du riz parfumé au safran dans un plat savoureux à préparer dans une seule casserole. Le riz et le poulet précuits en font un repas facile et satisfaisant, sans sacrifier les saveurs classiques de la paella traditionnelle.

Menu de la semaine

Dimanche: Macaroni au Parmigiano Reggiano

Repas réconfortant par excellence, le macaroni au fromage devient tout à coup plus raffiné quand on le cuisine avec du parmesan. Un petit luxe qui fait du bien au moral!

Constance Cazzaniga
Constance Cazzaniga

Constance Cazzaniga collabore au magazine Châtelaine depuis l'été 2024. Comme journaliste pigiste, vous pouvez la lire dans différents magazines québécois et dans les cahiers spéciaux du Devoir, notamment. Anciennement cheffe de la section culturelle au journal Métro, elle se spécialise en culture, société et art de vivre, avec un intérêt marqué pour la mode, la beauté et la gastronomie. Vous la croiserez peut-être dans une salle de spectacle, en train de lire un essai féministe avant la levée du rideau.

THÈMES ABORDÉS :
recettemenurecette facileRecette végétariennerecette poissonMenu de la semainerepas expresscuisine express
